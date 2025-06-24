Снятие «Витязя» — удар по репутации КХЛ. Но грустить без этого клуба мы точно не будем

Потеря любого клуба для профессиональной лиги — трагедия. До сих пор жаль ХК МВД и «Атлант», но их от распада не спас даже выход в финал Кубка Гагарина. Что уж говорить о «Витязе», который ни разу не проходил дальше первого раунда плей-офф? Если и можно выделить самую неприметную и не вызывающую интереса команду КХЛ за последние годы, то именно она покинула лигу во вторник. Да, отдельные игроки вроде яркого Дмитрия Бучельникова или отличного вратаря Максима Дорожко привлекали внимание, но сам клуб был максимально серым.