Снятие «Витязя» — удар по репутации КХЛ. Но грустить без этого клуба мы точно не будем

Потеря любого клуба для профессиональной лиги — трагедия. До сих пор жаль ХК МВД и «Атлант», но их от распада не спас даже выход в финал Кубка Гагарина. Что уж говорить о «Витязе», который ни разу не проходил дальше первого раунда плей-офф? Если и можно выделить самую неприметную и не вызывающую интереса команду КХЛ за последние годы, то именно она покинула лигу во вторник. Да, отдельные игроки вроде яркого Дмитрия Бучельникова или отличного вратаря Максима Дорожко привлекали внимание, но сам клуб был максимально серым.
Хайповал «Витязь» только в эпоху тафгаев, но о высоких спортивных результатах речи не шло ни тогда, ни позднее. Генеральный менеджер Игорь Варицкий привозил действительно классных легионеров, неплохо работал на внутреннем рынке, но был ограничен небольшим бюджетом. Блеклые результаты могли бы компенсироваться зрелищным хоккеем, как в разное время у «Торпедо», «Северстали» или «Нефтехимика», или классной медийкой, но ничего этого у «Витязя» не имелось. Восемь тысяч подписчиков в клубном Telegram-канале весной 2025 года — это смех. Но наглядно показывает уровень интереса.
Спасти «Витязь» могла одна крупная компания по производству удобрений, но вкладываться в не самый раскрученный проект там не захотели. Уж слишком много средств и усилий для этого необходимо. А гарантий результата и уж тем более доходов — никаких. В региональном бюджете же средств не нашли.
Исчезновение «Витязя» существенно меняет саму структуру КХЛ. Скорее всего, из Восточной конференции в Западную переведут «Ладу», которой это значительно осложнит задачу по выходу в плей-офф. А сокращение количества участников до 11 поможет попасть в топ-8 восточным командам. Пока непонятно, изменится ли количество матчей в регулярном чемпионате или те же 68 игр будут добираться за счет принципиальных противостояний.
За счет глобальной распродажи в «Витязе» сразу несколько клубов значительно усилили составы: Бучельников и Рой отправились в ЦСКА, Дорожко и Заседа — в «Амур», права на Воробьева и Ярового — в «Спартак», Стюарт — в «Салават Юлаев». Рынок значительно обогатился благодаря этим игрокам, но при этом несколько других хоккеистов теперь останутся без работы. В лиге стало меньше сразу на 20−25 рабочих мест, а это усиливает конкуренцию.
Для КХЛ снятие «Витязя», тем более в июне, — очевидный удар по репутации. Особенно при том, что совет директоров весной утвердил состав участников и к подмосковному клубу вопросов не возникало. Но финансовая ситуация резко изменилась в мае — и что в таком случае могла сделать лига? Да, отчисления от спонсоров серьезные, один контракт с FONBET исчисляется миллиардами рублей, но финансы распределяются между клубами равномерно, а полученные деньги от лиги пока далеко не такие, чтобы на них существовать.
Конечно, «Витязя» будет не хватать. Однако не потому что он какой-то особенный — к нему просто привыкли. Но и сильно грустить никто не станет — кроме, пожалуй, небольшой группы болельщиков команды. Вот их действительно жаль.
Артур Хайруллин