«Витязь» не примет участие в сезоне-2025/2026 КХЛ, почему это плохо для российского спорта

История «Витязя», как и любой команды, это во многом история людей. Да, есть те, кого уже успели обменять и продать в новые команды. По большей части это именитые иностранцы и талантливая молодёжь. Но ведь есть и те, кто посреди лета в буквальном смысле слова остался на улице и без работы: далеко не все хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал, врачи, массажисты и сотрудники офиса найдут себе работу в КХЛ. Всё это, конечно, не красит ни лигу, ни наш спорт, однако таковы нынешние реалии. Хочется верить, что подобные истории будут случаться как можно реже, вот только избежать их совсем вряд ли получится. Побольше бы нам частных владельцев и фанатиков спорта, готовых вкладываться в любимое детище, но где же нынче взять столько Сергеев Галицких?