«Витязь» исключили из числа участников КХЛ до 2030 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) исключил подмосковный «Витязь» из числа участников турнира на пять сезонов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Во вторник КХЛ объявила, что «Витязь» не сыграет в чемпионате сезона-2025/26. Ранее ТАСС сообщал, что клуб прекратит существование из-за недостатка финансирования.
«Команда “Витязь” исключена из состава участников Фонбет-КХЛ до окончания сезона-2029/2030, а команда “Русские витязи” исключена из состава участников Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги сезона-2025/26, — говорится в сообщении. — Совет директоров также принял решение присвоить статус неограниченно свободных агентов игрокам “Витязя” с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу».
«Витязь» был основан в 1996 году, изначально клуб базировался в Чехове, затем команда несколько раз переезжала в Подольск и возвращалась в Чехов. До создания КХЛ команда выступала в Высшей лиге и в Суперлиге.
В КХЛ «Витязь» выступал с момента основания лиги в 2008 году и сначала играл в Чехове. В 2013 году из-за недостаточной вместимости арены «Витязь» переехал в Подольск. Четырежды команда выходила в плей-офф, однако не проходила дальше первого раунда. С 2022 года «Витязь» выступал в Балашихе из-за несоответствия ледового дворца в Подольске требованиям регламента КХЛ. В сезоне-2024/25 команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф. Основным спонсором клуба была компания «Газпром экспорт».