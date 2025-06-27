«Витязь» исключили из числа участников КХЛ до 2030 года

В КХЛ «Витязь» выступал с момента основания лиги в 2008 году и сначала играл в Чехове. В 2013 году из-за недостаточной вместимости арены «Витязь» переехал в Подольск. Четырежды команда выходила в плей-офф, однако не проходила дальше первого раунда. С 2022 года «Витязь» выступал в Балашихе из-за несоответствия ледового дворца в Подольске требованиям регламента КХЛ. В сезоне-2024/25 команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф. Основным спонсором клуба была компания «Газпром экспорт».