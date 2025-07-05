Канадский тренер Хартли возглавил «Локомотив»

Руководство ярославского клуба поприветствовало тренера и пожелало ему успехов. «Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде», — заявили они, отметив, что канадец добивался успеха с разными командами.
В июне пост главного тренера «Локомотива» покинул Игорь Никитин. Он перешел на работу в московский ЦСКА. Под руководством Никитина «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2024/2025.
До этого Хартли возглавлял омский «Авангард» с 2018-го по 2022-й. В сезоне-2020/2021 тренер привел омскую команду к победе в Кубке Гагарина.