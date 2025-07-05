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Канадский тренер Хартли возглавил «Локомотив»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» объявил о назначении канадского специалиста Боба Хартли главным тренером. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Источник: РИА "Новости"

Руководство ярославского клуба поприветствовало тренера и пожелало ему успехов. «Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде», — заявили они, отметив, что канадец добивался успеха с разными командами.

В июне пост главного тренера «Локомотива» покинул Игорь Никитин. Он перешел на работу в московский ЦСКА. Под руководством Никитина «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2024/2025.

До этого Хартли возглавлял омский «Авангард» с 2018-го по 2022-й. В сезоне-2020/2021 тренер привел омскую команду к победе в Кубке Гагарина.