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«Руководство до сих пор ничего не сказало. Это не совсем красиво». Дарьин — о закрытии «Витязя»

Интервью игрока команды, которой больше нет в КХЛ.

Источник: Антон Вымотов, photo.khl.ru

Смерть «Витязя», поиск новой команды и игра вместе с Дмитрием Бучельниковым — обо всем этом Александр Дарьин рассказал Sport24 на Суперфинале КХЛ 3×3.

Fonbet и КХЛ сотрудничают с 2017 года. В 2022 году букмекер стал титульным спонсором лиги, а в 2025 соглашение между сторонами было продлено на три года. С 2024 года Fonbet также выступает генеральным партнером КХЛ 3×3.

— Вы — один из немногих игроков «Витязя», кого после закрытия клуба не продали в другую команду. Какова ситуация с вашим будущим?

— Я ждал 1 июля, говорили, что мы станем неограниченно свободными агентами. Никто меня не выкупал. Мой агент Шуми Бабаев рассказывал о вариантах, которые были. Никуда не дергался. Теперь жду 15 августа.

— Те варианты, что у вас были, они сохранились?

— Я не держу руку на пульсе постоянно, но знаю, то что варианты есть. Если никто не выкупит, то будем выбирать.

— Один из вариантов — это «Сибирь»?

— Я знаю, что в прошлом сезоне меня хотели забрать в «Сибирь», но не удалось договориться. Это вся информация, что у меня есть.

— Многие игроки «Витязя» отправились в те команды, которые выбрал клуб, а не они сами. Вам принципиально попасть туда, куда хотите вы?

— Не в моем положении выбирать. У меня за плечами не самый удачный сезон. Просто хочется скорее играть и показать уровень, на котором я могу выступать.

— Что мешало показывать этот уровень в минувшем сезоне?

— Стабильности не хватало. Одну игру хорошо проведу, другую не очень, потом тренер даст жесткое наставление, а я растекался в плане психологии. Не держал удар. В этом году я понял, что психология — очень важная штука. Иногда она решает больше, чем мастерство. Можно выезжать на уверенности.

— Мы знаем ситуацию с «Витязем» со стороны. А какой она была изнутри, со стороны игроков?

— До последнего была надежда, что все будет хорошо. Всплывала информация и про Романа Ротенберга, и про других спонсоров. Мы с парнями были на связи в командном чате, изучали позитив. Верили, что соберемся и пойдем вперед этой командой. Но что поделать? В жизни бывают такие ситуации.

— Вы, как и болельщики, черпали информацию из СМИ и телеграм-каналов, или же были какие-то свои источники?

— Я молодой игрок, у меня связей нет. Читал посты в том же телеграме, потом обсуждали это с парнями. Может, у кого-то из более старших парней и были свои источники.

— Руководство, будь то президент «Витязя» Михаил Головков или генеральный менеджер Игорь Варицкий, держали вас в курсе дел?

— Честно говоря, в этом плане нам до сих пор ничего не объявили.

— Как это возможно?

— До того, как КХЛ не опубликовала официальную новость, мы ничего не знали. Все ждали, что хоть что-то скажут, но этого не случилось до сих пор. Считаю, это не совсем красиво.

— Ваш уже бывший тренер Павел Десятков говорил, что «Витязь» остался ему должен. Распродажу игроков объясняли необходимостью закрыть долги. Лично вам задерживали зарплату?

— По сезону — ни разу. Последнюю зарплату тоже выплатили.

— Какие у вас эмоции в связи с закрытием «Витязя»?

— Когда я только перешел в «Витязь», было вау! Дмитрий Анатольевич Рябыкин приехал, у нас поперло. Я на эмоциях дал интервью, что на сто процентов уверен в попадании плей-офф. В тот год я проникся «Витязем». Я хотел не то чтобы в историю войти, но помочь этой команде, стать лидером. Пропитался буквой В на груди…

— У «Витязя» было мало болельщиков, не было серьезного спонсора. Для чего существовала эта команда?

— Одно слово: андредоги. Только ради того, чтобы доказать тем, кто в нас не верит, хотелось выигрывать. Когда приезжаешь в родной Ярославль, там 10 тысяч приходит, а мы обыгрываем «Локомотив» — это просто кайф!

— С кем из уже бывший партнеров по «Витязю» хотели бы сыграть в будущем?

— С Димой Бучельниковым у нас не законченные дела. Мы играли в одном звене, а потом пришел Ваня Чехович и его поставили к нему. К счастью, удалось сейчас поиграть с Бучельниковым за одну команду на Фестивале КХЛ 3×3.

Дмитрий Ерыкалов