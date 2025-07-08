«Руководство до сих пор ничего не сказало. Это не совсем красиво». Дарьин — о закрытии «Витязя»

— До последнего была надежда, что все будет хорошо. Всплывала информация и про Романа Ротенберга, и про других спонсоров. Мы с парнями были на связи в командном чате, изучали позитив. Верили, что соберемся и пойдем вперед этой командой. Но что поделать? В жизни бывают такие ситуации.