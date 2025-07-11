Вратарь Михаил Бердин покинет омский «Авангард»

Вратарь Михаил Бердин не останется в составе омского «Авангарда». Как рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин в эфире программы «Овертайм», вопрос с уходом хоккеиста уже решён — сейчас подбирается новая команда.
Изначально Бердина планировали отправить в хабаровский «Амур», однако в итоге было принято решение о переходе другого вратаря — Максима Дорожко из подмосковного «Витязя».
«Вопрос об уходе Бердина можно считать решённым. Мы пытаемся вместе с агентом Михаила найти ему достойную команду для продолжения карьеры. Есть клубы, которые интересуются им», — пояснил Алексей Сопин.