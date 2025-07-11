Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Вратарь Михаил Бердин покинет омский «Авангард»

Вратарю Михаилу Бердину ищут новую команду.

Источник: ХК «Авангард»

Вратарь Михаил Бердин не останется в составе омского «Авангарда». Как рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин в эфире программы «Овертайм», вопрос с уходом хоккеиста уже решён — сейчас подбирается новая команда.

Изначально Бердина планировали отправить в хабаровский «Амур», однако в итоге было принято решение о переходе другого вратаря — Максима Дорожко из подмосковного «Витязя».

«Вопрос об уходе Бердина можно считать решённым. Мы пытаемся вместе с агентом Михаила найти ему достойную команду для продолжения карьеры. Есть клубы, которые интересуются им», — пояснил Алексей Сопин.