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Покер Пинчука принес «Динамо» победу над «Авангардом» и путевку в плей-офф чемпионата КХЛ 3×3

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» вышли в полуфинал первого в истории чемпионата Континентальной хоккейной лиги в формате 3×3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: https://t.me/khl_3x3

Участие в сезоне-24/25 чемпионата КХЛ 3×3 приняли восемь команд, по итогам регулярного чемпионата в суперфинал вышла лучшая шестерка. В заключительном матче решающего этапа «зубры» встречались с омским «Авангардом». После первого периода минчане минимально уступали в счете (1:2), во второй трети сравняли цифры (5:5), а в заключительной трети вырвали победу — 8:6. Четыре шайбы за «Динамо» забросил Виталий Пинчук, дубль в активе Даниила Липского, по голу добавили Мирослав Михалев и Тимофей Ковгореня.

Таким образом, в суперфинале сезона столичный клуб добыл три виктории и потерпел две неудачи. Ранее наши парни обыграли «Ак Барс» (6:2) и «Металлург» (6:1), а также уступили «Трактору» (4:5) и «Салавату Юлаеву» (1:3). Первый в истории обладатель трофея чемпионата КХЛ 3×3 определится в Москве 12 июля.