Покер Пинчука принес «Динамо» победу над «Авангардом» и путевку в плей-офф чемпионата КХЛ 3×3

Участие в сезоне-24/25 чемпионата КХЛ 3×3 приняли восемь команд, по итогам регулярного чемпионата в суперфинал вышла лучшая шестерка. В заключительном матче решающего этапа «зубры» встречались с омским «Авангардом». После первого периода минчане минимально уступали в счете (1:2), во второй трети сравняли цифры (5:5), а в заключительной трети вырвали победу — 8:6. Четыре шайбы за «Динамо» забросил Виталий Пинчук, дубль в активе Даниила Липского, по голу добавили Мирослав Михалев и Тимофей Ковгореня.