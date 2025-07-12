ХК «Сочи» объявил о заключении контракта с 22-летним российским форвардом

Александр Тимченко родился в Краснодаре, он является воспитанником московского «Спартака». В МХЛ выступал за «Сахалинских Акул», МХК «Спартак», «Чайку», а сезон-2022/2023 провёл в системе «Сочи», играя за «Капитан». Затем в ВХЛ нападающий выступал в составе «Дизеля», «Южного Урала» и «Олимпии». В минувшем сезоне в чемпионате ВХЛ Александр Тимченко провёл 12 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.