Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

ХК «Сочи» объявил о заключении контракта с 22-летним российским форвардом

Нападающий Александр Тимченко стал игроком «Сочи».

Источник: Чемпионат.com

Нападающий Александр Тимченко стал игроком «Сочи». С 22-летним форвардом подписан двусторонний контракт до 31 мая 2026 года.

«Приветствуем Александра в “Сочи” и желаем больших успехов!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы клуба.

Александр Тимченко родился в Краснодаре, он является воспитанником московского «Спартака». В МХЛ выступал за «Сахалинских Акул», МХК «Спартак», «Чайку», а сезон-2022/2023 провёл в системе «Сочи», играя за «Капитан». Затем в ВХЛ нападающий выступал в составе «Дизеля», «Южного Урала» и «Олимпии». В минувшем сезоне в чемпионате ВХЛ Александр Тимченко провёл 12 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.