Морозов — о снятии «Витязя»: шок. В марте мы получили от клуба все гарантии, были на связи

«Снятие “Витязя” — шок. Мы в марте получили от клуба все гарантии, были на связи и всё было хорошо. Но потом вдруг объявляют, что клуб не сыграет в следующем сезоне, поэтому для нас это было шоком», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.