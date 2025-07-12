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Морозов — о снятии «Витязя»: шок. В марте мы получили от клуба все гарантии, были на связи

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что новость о снятии «Витязя» с чемпионата стала шоком для руководства лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Снятие “Витязя” — шок. Мы в марте получили от клуба все гарантии, были на связи и всё было хорошо. Но потом вдруг объявляют, что клуб не сыграет в следующем сезоне, поэтому для нас это было шоком», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в конце июня Континентальная хоккейная лига объявила об исключении «Витязя» из состава участников до 2030 года, причиной этого стали финансовые трудности клуба. В минувшем сезоне подмосковная команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 68 матчах.