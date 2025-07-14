Хоккеисты омского «Авангарда» приняли участие в матче против Овечкина

Накануне, 13 июля, на льду «ЦСКА Арены» в Москве прошёл уникальный выставочный «Матч года», в котором приняли участие лучшие российские хоккеисты из НХЛ и КХЛ. Сообщили в пресс-службе омского «Авангарда». На льду сошлись команды «Восток» и «Запад».
Пять представителей омского «Авангарда» вышли противостоять Александру Овечкину, Артемию Панарину, Евгению Малкину и Кириллу Капризову. Среди них: капитан омской команды Дамир Шарипзянов, защитник Семён Чистяков, а также нападающие Владимир Ткачёв, Наиль Якупов и, недавно пополнивший состав «Авангарда», Александр Волков. Омские хоккеисты выступали за команду «Восток».
По итогам встречи победу в «Матче года» одержала команда «Запада» со счётом 3:15. Отметим, что матч является благотворительным. По итогам встречи для детей с ограниченными возможностями удалось собрать 30 млн рублей.
Ранее мы писали, что омский хоккейный клуб заключил соглашение с центральным нападающим Никитой Аноховским. Игрок усилит состав фарм-клуба «Омские Крылья», подписав односторонний контракт в рамках ВХЛ, рассчитанный на один сезон.