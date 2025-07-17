Канадский защитник с опытом игры в НХЛ Смит перешел в минское «Динамо»

Всего в НХЛ на счету защитника 131 поединок и 49 (9+40) результативных баллов. В Американской хоккейной лиге в активе Смита 140 игр и 96 (21+75) очков. В 2018 году Тай был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде драфта НХЛ под общим 17-м номером, а в 2020 году вместе с молодежной сборной Канады Смит стал чемпионом мира-U20.