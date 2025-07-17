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Канадский защитник с опытом игры в НХЛ Смит перешел в минское «Динамо»

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» объявило о подписании контракта с 25-летним канадским защитником Таем Смитом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: hockey.by

Соглашение с игроком обороны рассчитано на один сезон. Минувший сезон Смит начинал в Национальной хоккейной лиге в составе «Каролины», за которую провел 8 матчей и набрал два балла. Далее Тай перебрался в «Чикаго Вулвз» из АХЛ, где сыграл 38 поединков и заработал 29 (5+24) очков при показателе полезности «+4».

Всего в НХЛ на счету защитника 131 поединок и 49 (9+40) результативных баллов. В Американской хоккейной лиге в активе Смита 140 игр и 96 (21+75) очков. В 2018 году Тай был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде драфта НХЛ под общим 17-м номером, а в 2020 году вместе с молодежной сборной Канады Смит стал чемпионом мира-U20.