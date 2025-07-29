Три клуба без тренеров. Что с Казанью? Где будет Кравцов? Загадки накануне предсезонки КХЛ

Странную селекцию проводят в Казани. За всё лето генменеджер Марат Валиуллин пока только продлил соглашения с Галимовым и Сафоновым, избавился от плохих контрактов Коршкова и Кошелева, и забрал с рынка ветерана Фисенко и загадочных легионеров Биро и Каленюка. При этом прошлый сезон показал, что «Ак Барс» нуждается в усилении, однако сейчас у казанцев с натяжкой и авансами набирается достойный топ-6 (Барабанов, Яшкин, Сафонов, Галимов, Семёнов, Биро), а предстоящая сделка по приобретению Григория Денисенко вряд ли что-то кардинально изменит в раскладах. А ещё у «Ак Барса» на контракте лишь один вратарь (Тимур Билялов) и явный перебор защитников. Кроме того, известно, что казанцы, которые всегда без проблем привлекали игроков, проиграли борьбу за несколько ценных лотов межсезонья. Словом, отсутствие баланса в составе, отсутствие усиления — что происходит с «Ак Барсом» этим летом?