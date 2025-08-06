Форвард «Динамо» Пышкайло о первом спарринге лета: молодежь хорошо проявила себя

В первом товарищеском матче августа «зубры» на льду «Олимпик-Арены» обыграли магнитогорскую «Магнитку» из ВХЛ со счетом 2:1. Пышкайло стал автором первой шайбы хозяев, победу минчанам в овертайме принес точный бросок Мирослава Михалева.
«Получился такой летний хоккей. Много новых ребят в составе, мы были не очень сыграны, но справились неплохо. Молодые парни показали себя с хорошей стороны. Сейчас будем работать с игроками на односторонних контрактах, наигрывать комбинации и готовиться к сезону, новичкам нужно понять тактику тренера, — сказал Пышкайло. — Мы всегда чувствуем поддержку. Даже несмотря на небольшую вместительность арены, болельщиков было слышно. Впереди еще много спаррингов, будем рады видеть зрителей на трибунах».
Далее столичный клуб ожидает домашний турнир «Кубок Минска», на котором подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют с «Ладой» (12 августа), «Адмиралом» (13 августа) и «Металлургом» (15 августа). Матчи с участием «Динамо» примет «Чижовка-Арена».