Форвард «Динамо» Пышкайло о первом спарринге лета: молодежь хорошо проявила себя

«Получился такой летний хоккей. Много новых ребят в составе, мы были не очень сыграны, но справились неплохо. Молодые парни показали себя с хорошей стороны. Сейчас будем работать с игроками на односторонних контрактах, наигрывать комбинации и готовиться к сезону, новичкам нужно понять тактику тренера, — сказал Пышкайло. — Мы всегда чувствуем поддержку. Даже несмотря на небольшую вместительность арены, болельщиков было слышно. Впереди еще много спаррингов, будем рады видеть зрителей на трибунах».