«Мы не хотим закончить регулярку и отправиться в отпуск». Крикунов — о целях «Сочи»

«Хоккей — это вся моя жизнь, поэтому сказал себе: надо идти работать. А что возраст? Я 39 лет работаю в хоккее. Сейчас пойдёт 40-й год. Дай бог, дойду до 1500 официальных матчей.



Наши цели? Мы не хотим закончить регулярный чемпионат и отправиться в отпуск. И поэтому уже начали серьёзно работать, хотя на Западе очень высокая конкуренция. Хорошая компания подобралась. “Куньлунь” начал укрепляться. Я даже не говорю о ЦСКА, “Локомотиве”, “Динамо”, “Спартаке”. А “Торпедо” с “Северсталью” уже давно стали крепкими середняками, которые всегда играют в плей-офф», — цитируют Крикунова «Известия».