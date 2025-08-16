Что происходит в КХЛ этим летом? Теперь «Спартак» отказывается от лучшего бомбардира

Этим летом мы уже видели сериал имени Адама Ружички. У «Спартака» были претензии к словаку: кстати, совершенно обоснованные. Несмотря на свои 26 голов в регулярке и хорошую статистику в плей-офф, словак имеет ужасный показатель полезности и моментами просто выключался из оборонительной игры, позволяя соперникам забивать ключевые голы. Из-за этого спартаковский менеджмент жёстко стоял на своём в переговорах и в итоге заключил сделку на своих условиях, а не на тех, что хотели Адам и его сторона. От такой переговорной линии «Спартак» практически не отходит и наверняка хотел повторить её в случае Голдобина.