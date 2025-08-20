Стали известны главные тренеры команд хоккейного матча звезд в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Владимир Крикунов и Александр Якушев станут главными тренерами команд на матче звезд хоккея в Екатеринбурге, который будет посвящен олимпийскому чемпиону, двукратному обладателю Кубка Стэнли Павлу Дацюку. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.
Матч пройдет 30 августа.
Ранее организаторы сообщали, что в игре планируется участие олимпийских чемпионов Ильи Ковальчука и Кирилла Капризова, чемпионов мира Алексея Морозова, Даниса Зарипова, Максима Афиногенова, а также лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александра Овечкина.
