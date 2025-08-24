«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» и завершил Кубок Блинова на третьем месте

Одним из главных героев матча стал нападающий «Локомотива» Егор Сурин, набравший три очка. На счету 19-летнего форварда гол и две результативные передачи. Максим Берёзкин забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Также заброшенными шайбами в составе «Локомотива» отметились Георгий Иванов, Байрон Фрейз и Андрей Сергеев. За «Нефтехимик» голами отличились Лука Профака и Андрей Белозёров.