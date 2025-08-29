Хоккеисты «Динамо» крупно обыграли «Торпедо» на Кубке мэра Москвы

30 августа зубры сыграют с московскими одноклубниками, которые накануне были сильнее «Торпедо» со счетом 1:0. Встреча стартует в 18:30. В случае победы минчане выйдут в финал турнира, поражение отправит нашу команду в матч за третье место. Оба поединка за медали запланированы на 31 августа.