Хоккеисты «Динамо» крупно обыграли «Торпедо» на Кубке мэра Москвы

В первом матче на турнире выступающие в группе «Б» подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с нижегородским «Торпедо». Стартовая треть завершилась вничью 1:1, голом в составе «зубров» отметился Илья Усов. Во втором периоде минчане оторвались на две шайбы: сперва поздравления от партнеров принимал новичок столичного клуба Алекс Лимож, после чего отличился Джош Брук.
В начале заключительного отрезка игры нижегородцы восстановили паритет, но равные цифры продержались на табло недолго. «Бело-голубые» забросили четыре шайбы за семь минут, авторами точных бросков стали Сэм Энас, Даниил Сотишвили, Вадим Мороз и Виталий Пинчук. Итог матча — 7:3 в пользу «Динамо».
30 августа зубры сыграют с московскими одноклубниками, которые накануне были сильнее «Торпедо» со счетом 1:0. Встреча стартует в 18:30. В случае победы минчане выйдут в финал турнира, поражение отправит нашу команду в матч за третье место. Оба поединка за медали запланированы на 31 августа.