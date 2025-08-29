Московское «Динамо» объявило о переходе двух хоккеистов

18-летний Прохоров в минувшем сезоне провёл 43 матча в регулярном чемпионате МХЛ, в которых набрал 27 (20+7) очков. В плей-офф на счету Даниила восемь игр и четыре забитых гола. На драфте НХЛ 2025 года форвард был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 42-м номером во втором раунде.