Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Московское «Динамо» объявило о переходе двух хоккеистов

Московское «Динамо» объявило о переходе двух нападающих: Даниила Прохорова и Сергея Артемьева из «Динамо» Санкт-Петербург в результате обмена.

Источник: dynamo-spb.com

Хоккеисты заключили полноценные двусторонние контракты с московским клубом.

18-летний Прохоров в минувшем сезоне провёл 43 матча в регулярном чемпионате МХЛ, в которых набрал 27 (20+7) очков. В плей-офф на счету Даниила восемь игр и четыре забитых гола. На драфте НХЛ 2025 года форвард был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 42-м номером во втором раунде.

20-летний Артемьев в прошедшем сезоне провёл 55 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, где заработал 16 (4+12) очков. В плей-офф Сергей набрал 9 (5+4) очков в 20 матчах.