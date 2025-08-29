Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Американский хоккеист рассказал о плюсах Минска

Американский нападающий минского хоккейного клуба «Динамо» Алекс Лимож поделился впечатлениями о жизни в Минске. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: БЕЛТА

Лимож отметил, что хорошо чувствует себя в белорусской столице и назвал положительные стороны Минска. «С каждым днем я узнаю город все лучше. Из основного: хорошая еда и приветливые люди», — заявил он, добавив, что его тепло приняли одноклубники.

В июле 2025 года Лимож заключил с минским «Динамо» контракт сроком на один год. В прошлом сезоне он провел за «Херши Беарс» (фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталс») 61 игру, в которых набрал 50 очков (18 голов и 32 передачи).

Ранее южноафриканский полузащитник «Факела» Табо Селе рассказал о вещи, которая его удивила в России. Он отметил, что ни разу не встретился с проявлением расизма.