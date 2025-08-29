«Спартак» потерпел второе поражение на Кубке мэра Москвы

В группе Б минское «Динамо» одержало победу над нижегородским «Торпедо» — 7:3 (1:1, 2:0, 4:2). Команда из Нижнего Новгорода с двумя поражениями досрочно заняла последнее место в группе и поборется за пятое место со «Спартаком». Минский клуб 30 августа сыграет с московским «Динамо» в матче, который определит финалиста из группы Б.