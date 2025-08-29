МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Хоккейный клуб «Шанхайские драконы» обыграл столичный «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы, который проходит на арене «Мегаспорт».
Встреча группы А завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу команды из Китая. В составе победителей дубль оформил Гейдж Куинни (13-я, 22-я минуты), также отличился Джейк Бишофф (50). У «Спартака» шайбы забросили Нэйтан Тодд (17) и Андрей Миронов (53).
Китайская команда впервые сыграла под новым названием. Ранее клуб назывался «Куньлунь Ред Стар» и представлял Пекин.
«Спартак» потерпел второе поражение на Кубке мэра Москвы и сыграет в матче за пятое место. Путевку в финал 30 августа разыграют между собой «Шанхайские драконы» и столичный ЦСКА.
В группе Б минское «Динамо» одержало победу над нижегородским «Торпедо» — 7:3 (1:1, 2:0, 4:2). Команда из Нижнего Новгорода с двумя поражениями досрочно заняла последнее место в группе и поборется за пятое место со «Спартаком». Минский клуб 30 августа сыграет с московским «Динамо» в матче, который определит финалиста из группы Б.
Кубок мэра Москвы по хоккею продлится до 31 августа. Турнир проходит в столице с 2008 года и в этом году проводится в 18-й раз. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.