Минское «Динамо» сыграет с ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы по хоккею

Встреча пройдет 31 августа.

Источник: НОК Беларуси

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минское «Динамо» победило «Динамо» из Москвы со счетом 3:2 в матче группового этапа Кубка мэра Москвы по хоккею и вышло в финал турнира. Соревнование проходит на арене «Мегаспорт».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вадим Мороз (25-я минута), Сэм Энас (33) и Виталий Пинчук (35). У проигравших отличились Джордан Уил (12) и Антон Слепышев (23).

Минское «Динамо» набрало четыре очка и заняло первое место в группе A. В финале минчане 31 августа сыграют с московским ЦСКА. Столичное «Динамо» в этот же день встретится с «Шанхай Дрэгонс» в игре за третье место. В матче за пятое место московский «Спартак» сыграет с нижегородским «Торпедо».

Кубок мэра Москвы — турнир, который проводится перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге. Московское «Динамо» и ЦСКА — единственные клубы, не пропустившие ни одного розыгрыша. Им принадлежит и наибольшее число побед: динамовцы завоевывали трофей семь раз, армейцы — шесть. Трижды в Кубке мэра Москвы побеждал «Спартак», один раз — подмосковный «Витязь», который этим летом прекратил свое существование.