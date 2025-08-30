Минское «Динамо» сыграет с ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы по хоккею

Кубок мэра Москвы — турнир, который проводится перед стартом сезона в Континентальной хоккейной лиге. Московское «Динамо» и ЦСКА — единственные клубы, не пропустившие ни одного розыгрыша. Им принадлежит и наибольшее число побед: динамовцы завоевывали трофей семь раз, армейцы — шесть. Трижды в Кубке мэра Москвы побеждал «Спартак», один раз — подмосковный «Витязь», который этим летом прекратил свое существование.