Дацюк считает нужным отстранять юных хоккеистов от тренировок за прогулы уроков

Он также поделился, что в бытность школьником прогуливал уроки ради тренировок. «Только сейчас я понял, что все можно и нужно было совмещать. А так обычно звонили тренеру, он приходил, говорил: “Быстро в школу!” — и мы шли в школу. Контрольные мы, конечно, тоже прогуливали, но не специально, потому что на соревнования уезжали, но понимали, что если ты сам прогуляешь зачет, который у тебя был шанс сдать, то потом тебе придется все равно сдавать его, а это еще хуже», — рассказал Дацюк.