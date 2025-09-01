Ричмонд
Матч-центр
Дацюк считает нужным отстранять юных хоккеистов от тренировок за прогулы уроков

Двукратный обладатель Кубка Стэнли признался, что сам прогуливал уроки ради тренировок.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Юные хоккеисты должны сосредотачиваться на учебе и отстраняться от тренировочного процесса за пропуски уроков. Такое мнение в День знаний высказал ТАСС двукратный обладатель Кубка Стэнли, руководитель молодежного направления екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк.

«Однозначно, 100% надо сосредотачиваться на учебе, хорошо учиться, находить на это время, не оправдываться, что не хватает времени или устал. Хоккеистов обязательно надо наказывать, чтобы они учились. Сначала — учеба, если ты не успеваешь в учебе, значит, тебя убирают из твоего любимого занятия [игры в хоккей]: зачеты не сдал — на тренировку не попал», — сказал Дацюк.

Он также поделился, что в бытность школьником прогуливал уроки ради тренировок. «Только сейчас я понял, что все можно и нужно было совмещать. А так обычно звонили тренеру, он приходил, говорил: “Быстро в школу!” — и мы шли в школу. Контрольные мы, конечно, тоже прогуливали, но не специально, потому что на соревнования уезжали, но понимали, что если ты сам прогуляешь зачет, который у тебя был шанс сдать, то потом тебе придется все равно сдавать его, а это еще хуже», — рассказал Дацюк.

Благодаря образованию хоккеисты становятся более разносторонними, получают знания, которые можно применить в разных жизненных сферах, отметил Дацюк. «Я только за образование! Мы стараемся напоминать ребятам, что учеба — это очень важно и нужно, что они должны развиваться не только на хоккейной площадке, но и вне ее», — подчеркнул он.

Дацюку 47 лет, он также является олимпийским чемпионом (2018), чемпионом мира (2012), обладателем Кубка Гагарина (2017), бронзовым призером Олимпиады (2002), серебряным (2010) и двукратным бронзовым (2005, 2016) призером мировых первенств. Дацюк является членом Тройного золотого клуба, куда входят хоккеисты, побеждавшие на Олимпиаде, чемпионате мира и выигрывавшие Кубок Стэнли. В 2024 году он был включен в Зал хоккейной славы.