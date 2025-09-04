СКА без Романа Ротенберга, «Спартак» без Голдобина. Стартует 18-й сезон КХЛ

Вылет в первом раунде плей-офф для ЦСКА, безусловно, оказался чувствительным. В ЦСКА сумели замотивировать и уговорить Никитина и его помощников расторгнуть действующий контракт с «Локомотивом» после чемпионского сезона, поскольку понимали, что отечественного тренера другого уровня они не найдут. И, судя по всему, другие варианты менеджмент столичного клуба и не рассматривал. Армейцы получили не только главного тренера, но и одного из лучших специалистов по игре в обороне Дмитрия Юшкевича и одного из лучших тренеров вратарей в стране Рашита Давыдова, который работает с новой вратарской бригадой в лице Дмитрия Гамзина и Спенсера Мартина, который сумел не пропустить в матче Кубка мэра Москвы со «Спартаком» (2:0).