СКА без Романа Ротенберга, «Спартак» без Голдобина. Стартует 18-й сезон КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. В 18-м по счету чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ожидается возрождение ЦСКА, который заполучил тренера-чемпиона. На Востоке постарался усилиться финалист предыдущего плей-офф «Трактор», взявший самого ценного игрока регулярного чемпионата прошлого сезона канадского нападающего Джошуа Ливо.
Завершившееся межсезонье стало одним из самых запоминающихся в последние годы, и произошедшие в нем события могут повлиять на ход предстоящего чемпионата. В первую очередь речь идет о возвращении ЦСКА того чемпионского уровня, что показал недавно Кубок мэра Москвы. Армейцы под руководством Игоря Никитина, вернувшегося из «Локомотива», выиграли этот турнир. Немалую роль в успехе сыграли новички команды.
ЦСКА взял лучшего бомбардира «Витязя» Дмитрия Бучельникова, подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина Дениса Зернова, выменял права у «Торпедо» на вернувшегося из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Николая Коваленко. Важным пополнением команды можно назвать имеющего опыт игры в НХЛ Даниэля Спронга, с которым работает член набсовета клуба Сергей Федоров — трехкратный обладатель Кубка Стэнли год назад взял паузу, а затем подключился к работе штаба ЦСКА.
Вылет в первом раунде плей-офф для ЦСКА, безусловно, оказался чувствительным. В ЦСКА сумели замотивировать и уговорить Никитина и его помощников расторгнуть действующий контракт с «Локомотивом» после чемпионского сезона, поскольку понимали, что отечественного тренера другого уровня они не найдут. И, судя по всему, другие варианты менеджмент столичного клуба и не рассматривал. Армейцы получили не только главного тренера, но и одного из лучших специалистов по игре в обороне Дмитрия Юшкевича и одного из лучших тренеров вратарей в стране Рашита Давыдова, который работает с новой вратарской бригадой в лице Дмитрия Гамзина и Спенсера Мартина, который сумел не пропустить в матче Кубка мэра Москвы со «Спартаком» (2:0).
На посту главного тренера «Локомотива» Никитина сменил канадец Боб Хартли, приводивший в 2021 году к Кубку Гагарина «Авангард». Специалист не имел активной тренерской работы три года. При этом «Локомотив», кроме штаба Никитина, существенных потерь не понес, сохранив костяк команды. Подписал новый контракт с ярославским клубом самый ценный игрок плей-офф Александр Радулов, который уже в одном из матчей предсезонного турнира в Омске оформил дубль. «Локомотиву» удалось уговорить остаться и одного из ключевых защитников команды в чемпионском сезоне словака Мартина Герната, может вернуться и другой легионер — соотечественник Герната Рихард Паник.
Противостояние ЦСКА и «Локомотива» в свете тренерских перестановок видится одним из принципиальных в этом сезоне, учитывая тот факт, что руководство ярославского клуба никак не отблагодарило Никитина и его штаб за победу и лишний раз старается о нем публично не упоминать. Первый матч команды сыграют в Москве 18 сентября, в Ярославле игра состоится 15 октября.
Проблемы с вратарями у СКА и «Динамо»
Еще одним главным событием межсезонья стали кардинальные изменения в СКА как в руководстве клуба, так и в команде. В начале июня по инициативе генерального спонсора «Газпрома» был сменен состав совета директоров клуба, а также тренерский штаб. СКА покинули председатель совета директоров Александр Медведев и работавший в клубе порядка 15 лет на руководящих должностях, а последние три года — главным тренером команды Роман Ротенберг. Такие изменения были неожиданными, поскольку после вылета СКА в первом раунде Ротенберг возобновил селекционную работу и даже проводил переговоры с рядом новичков.
Новое руководство петербургских армейцев при согласовании с главой «Газпрома» Алексеем Миллером доверило должность главного тренера Игорю Ларионову, несмотря на его не слишком удачную работу в минувшем сезоне с «Торпедо». С одной стороны, СКА стал избавляться от дорогих активов, взятых еще при Ротенберге: были расторгнуты контракты с защитником Ильей Карпухиным, нападающими Сергеем Толчинским, Михаилом Григоренко, Павлом Акользиным, Владимиром Алистровым. С другой стороны, вместе с Ларионовым в СКА пришли игравшие у него в Нижнем Новгороде сын Игорь Ларионов — младший и защитник Маркус Филлипс, что вызвало неоднозначную реакцию.
Более качественным усилением для СКА из легионеров можно считать приход форвардов Джозефа Бландизи и Рокко Гримальди, а также имеющего российское гражданство защитника Бреннана Менелла, который выступал за московское «Динамо». В СКА перешли бывшие спартаковцы Андрей Локтионов и Николай Голдобин, которые были клиентами Ларионова, когда тот работал хоккейным агентом. Если Локтионов не стал продлевать со столичным клубом контракт, то СКА забрал Голдобина с драфта отказов.
Лучший бомбардир красно-белых последних двух сезонов Голдобин отказался переподписывать соглашение с клубом. Потом в рамках обмена со СКА, который всеми виделся компенсацией за Голдобина, «Спартак» получил права на выступающего в Северной Америке Максима Грошева, Арсения Ильина и Григория Кузьмина. СКА пока не впечатлил своей игрой в предсезонных матчах, неважно выступив, в частности, на домашнем турнире имени Пучкова. В СКА не стали искать вратарей, которые были слабым местом команды в прошлом сезоне, доверившись Егору Заврагину, Артемию Плешкову и вернувшемуся из аренды в «Сочи» Сергею Иванову.
«Спартак» с отсутствием Голдобина вынужден был искать нападающего в ударное звено к Павлу Порядину и Ивану Морозову. В первых матчах место Голдобина займет подписавший с клубом новый контракт лучший снайпер красно-белых минувшего сезона Адам Ружичка. «Спартак» впервые сыграл основным составом только на Кубке мэра. Турнир показал, что команде Алексея Жамнова по-прежнему необходимо улучшать игру в большинстве. Помимо этого, «Спартак» до сих пор ищет качественного защитника под игру при численном преимуществе.
Ушедший из СКА Ротенберг вошел в состав совета директоров московского «Динамо» и сейчас занимается подготовкой резерва, инициировав в том числе появление в Молодежной хоккейной лиге команды «Красная машина — Юниор», которая находится в системе «Динамо». В приходе Ротенберга в «Динамо» многие увидели, что он в перспективе может сменить Алексея Кудашова на посту главного тренера, если команда будет выступать неудачно. Состав команды особо не поменялся: добавились пришедшие из ЦСКА защитник Фредрик Классон и нападающий Максим Мамин, переподписал контракт один из лучших бомбардиров лиги Никита Гусев. На старте чемпионата более уязвимой у бело-голубых видится вратарская линия: после травмы Владислава Подъяпольского сезон в роли основного голкипера начнет Максим Моторыгин.
Мэтр вернулся в КХЛ
Большой хоккей этим летом исчез из Подмосковья. «Витязь» был исключен из КХЛ из-за отсутствия должного финансирования, а игравший в Мытищах «Куньлунь Ред Стар» переехал в Санкт-Петербург. Это стало возможным благодаря возвращению в КХЛ бывшего председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, который хоть и не имеет официальной должности, приложил руку к смене бренда китайского клуба, а также формированию состава и менеджмента. Команда «Шанхай Дрэгонс» (новое название «Куньлуня») будет играть на «СКА-Арене», генеральным менеджером клуба стал занимавший аналогичную должность в «Витязе» Игорь Варицкий, а главным тренером — работавший в НХЛ Жерар Галлан. Команда хоть и собралась с середины августа, но уже стала третьей на Кубке мэра.
Ожидается, что через два года «Шанхай Дрэгонс» отправится в Китай. Говорилось, что в течение этого времени клуб проведет в этой стране и вынесенные матчи КХЛ. Что касается других иностранных клубов лиги, то в хорошей форме подходит к старту сезона минское «Динамо», игравшее на равных в финале Кубка мэра с ЦСКА. Непонятно, каков потенциал у «Барыса», который укрепился североамериканскими игроками и российским главным тренером (Михаилом Кравцом). Хоккеисты из Северной Америки из-за проволочек с въездом в Россию не сумели принять участие в предсезонном турнире в Магнитогорске.
На Востоке страсти развернулись вокруг MVP регулярного чемпионата прошлого сезона, лучшего бомбардира и снайпера регулярного чемпионата канадца Джошуа Ливо, выступавшего за «Салават Юлаев». Уфимский клуб, имеющий проблемы с финансированием и по этой причине не сумевший продлить контракты с игравшими важную роль в минувшем плей-офф канадцами Шелдоном Рэмпалом, Нэйтаном Тоддом и Скоттом Уилсоном, расторг контракт и с Ливо под предлогом его позднего прилета в Уфу. В скором времени Ливо усилил «Трактор». Финалист Кубка Гагарина понес существенные потери этим летом: в НХЛ уехали лучший снайпер плей-офф Максим Шабанов и Виталий Кравцов, в минское «Динамо» перешел вратарь Зак Фукале.
Этим летом в клубах Западной конференции произошло семь новых тренерских назначений. Галлан возглавил «Шанхай», бывший помощник Бенуа Гру в «Тракторе» Борис Миронов — «Ладу», Хартли — «Локомотив», Ларионов — СКА, Алексей Исаков — «Торпедо», Никитин — ЦСКА, вернувшийся в КХЛ Владимир Крикунов — «Сочи». Крикунов сменил Вячеслава Козлова, который перешел в этот клуб из московского «Динамо», где работал ассистентом Кудашова, но после смены руководства в «Сочи» с ним расторгли контракт. Для 75-летнего Крикунова, рекордсмена по количеству матчей в качестве главного тренера в отечественном хоккее, предстоящий сезон будет уже 40-м в тренерской карьере.
На Востоке всего три новых назначения: Александр Гальченюк возглавил «Амур», Михаил Кравец — «Барыс», Игорь Гришин — «Нефтехимик».