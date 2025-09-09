ХК «Лада» одержал победу в первом матче сезона

Тольяттинцы в первом матче встречались с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
На девятой минут Андрей Чивилев открыл счет, выкатившись из-за ворот и найдя брешь между щитком голкипера и штангой. Гости не замедлили с ответом и на десятой минуте Брукс Мэйсек сравнял счет.
На 15-й минуте защитник гостей Ярослав Бусыгин вывел уральцев вперед. Отыгрались волжане на 36-й минуте, когда Дмитрий Кугрышев замкнул хорошую передачу Райли Савчука. Начало третьего периода осталось за тольяттинцами.
На 42-й минуте Данила Дяденькин вывел «Ладу» вперёд, а на 45-й минуте Владислав Семин мощно бросил издали. Гости много атаковали, и на 58-й минуте Мэйсек оформил дубль. Но, большего сопернику сделать тольяттинцы не позволили. 4:3, «Лада» начинает сезон с победы.