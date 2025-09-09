ХК «Лада» одержал победу в первом матче сезона

На 42-й минуте Данила Дяденькин вывел «Ладу» вперёд, а на 45-й минуте Владислав Семин мощно бросил издали. Гости много атаковали, и на 58-й минуте Мэйсек оформил дубль. Но, большего сопернику сделать тольяттинцы не позволили. 4:3, «Лада» начинает сезон с победы.