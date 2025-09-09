Ричмонд
ХК «Лада» одержал победу в первом матче сезона

В понедельник, 8 сентября, ХК «Лада» с победы начал регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/26.

Тольяттинцы в первом матче встречались с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

На девятой минут Андрей Чивилев открыл счет, выкатившись из-за ворот и найдя брешь между щитком голкипера и штангой. Гости не замедлили с ответом и на десятой минуте Брукс Мэйсек сравнял счет.

На 15-й минуте защитник гостей Ярослав Бусыгин вывел уральцев вперед. Отыгрались волжане на 36-й минуте, когда Дмитрий Кугрышев замкнул хорошую передачу Райли Савчука. Начало третьего периода осталось за тольяттинцами.

На 42-й минуте Данила Дяденькин вывел «Ладу» вперёд, а на 45-й минуте Владислав Семин мощно бросил издали. Гости много атаковали, и на 58-й минуте Мэйсек оформил дубль. Но, большего сопернику сделать тольяттинцы не позволили. 4:3, «Лада» начинает сезон с победы.