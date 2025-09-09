Ричмонд
Крикунов: у нас тут не НХЛ. Месяц на подготовку — маловато

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов сообщил, что хотел бы увеличить предсезонную подготовку на несколько дней.

Источник: Чемпионат.com

— Могли набирать очки ещё в матче со «Спартаком», но набрали их здесь, одержав волевую победу, отыгравшись с 0:2. Насколько довольны итогом выезда для «Сочи» и насколько он соответствует вашим ожиданиям?

— Наверное, примерно так мы и думали. Но полагали, что не тут возьмём очки, а со «Спартаком». Ребята выходят на каждую игру биться и сражаться. Настраиваемся. Они делают всё, что могут. Немного мы ещё притираемся, всё-таки вот эти новые веяния.

Месяц на подготовку — это маловато. У нас всё же не НХЛ. Можно было бы и увеличить [предсезонку] хотя бы дней на 10, чтобы команды подготовились. Но что делать — тут все в одинаковых условиях, — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.