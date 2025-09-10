Хабаровский «Амур» уступил «Барысу» в выездном матче в Астане

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в ходе непростого выездного матча с командой «Барыс» из Астаны уступил хозяевам льда со счётом 4:3. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», исход противостояния был решён в ходе серии буллитов — итоговую точку поставил нападающий астанинцев Кирилл Савицкий.
По информации пресс-службы ХК «Барыс» — первый период матча прошёл с минимальным количеством острых моментов. Счёт в игре хоккеисты открыли лишь за семь часов до окончания отрезка, когда гол в ворота Андрея Шутова оформил нападающий «тигров» Олег Ли.
Укрепил «Амур» своё преимущество во втором периоде — на чужом пятаке удачно выстрелил Сергей Дубакин. Ответ «Барыса» не заставил себя долго ждать. Так, вернул астанчан в игру Райли Уолш, которым отличным кистевым броском поставил в безвыходное положение голкипера «тигров» Максима Дорожко. Чуть позже успех хозяев подкрепил Кирилл Савицкий.
Третий период голом также открыли «барсы» — успешно атаковал ворота гостей Эмиль Галимов. Однако «тигры» не отчаялись и качественно атаковали «Барыс»: третий гол за «Амур» в матче забил Кирилл Петьков. После этого момента голевой запас команд иссяк, и победитель определился только в серии буллитов.
— Как я говорил перед игрой, что будет интересный матч, таким он и получился. Захватывающий, где-то мы вели, они вели, сравняли. Я считаю, что команды заслужили по очку, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер хоккейного клуба «Амур» Александр Гальченюк.
Напомним, что в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги 2025/2026 «тигры» одержали уверенную победу над командой «Сибирь» — матч проходил в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «тигров». В настоящее время хабаровчане занимают третье место турнирной таблицы чемпионата КХЛ в конференции «Восток», уступая «Трактору» и «Барысу».