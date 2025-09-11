«Адмирал» уступил ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне

«Адмирал» уступил ЦСКА в выездном матче в Москве — 0:1. «Моряки» пропустили в первом периоде, сравнять счет и перевести игру в овертайм они не смогли. За свою историю владивостокцы не сумели переиграть армейцев на их льду, сообщает ИА PrimaMedia.
Начало матча нельзя было назвать насыщенным событиями. Первый бросок ЦСКА в створ ворот «Адмирала» был зафиксирован лишь на восьмой минуте. В этот момент армейцы имели численное преимущество, но реализовать удаление Даниила Гутика москвичи не сумели. Вскоре свою возможность сыграть в большинстве получил «Адмирал» — в какой-то момент приморцы даже играли в формате «5 на 3», но и это не принесло им результата.
Однако следующее удаление всё же привело к взятию ворот: Денис Гурьянов на высокой скорости прорвался по центру к воротам и открыл счёт в матче, переиграв Адама Хуски.
Во втором периоде армейцы заметно прибавили. С первых минут они стали создавать одну опасную ситуацию за другой и в итоге полностью захватили инициативу. «Адмиралу» оставалось лишь обороняться и блокировать броски. Об атаках гостей речи практически не шло — за весь период «моряки» нанесли лишь два броска по воротам. Однако несмотря на старания ЦСКА счёт остался неизменным.
В стартовой половине третьего периода «Адмирал» вновь получил возможность сыграть в большинстве. Непосредственно в формате «5 на 4» гости не создали серьёзных моментов, но сразу после возвращения Кирилла Долженкова на лёд отметились парой хороших атак. ЦСКА ответил на это великолепной контратакой: Никита Нестеров мощно бросил в касание, но шайба угодила в ногу Семёну Кошелеву.
На последней минуте «Адмирал» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но даже это не помогло им спастись от поражения. ЦСКА одержал «сухую» победу со счётом 1:0.
«Первый период была равная игра. Во втором — у соперника ближняя лавка, нас подприжали там. ЦСКА владел инициативой, но в третьем уже инициативой владели мы, были близки. Всё было в радиусе одного гола, мы немножко не довинтили. Как мне показалось, на очко мы сегодня наиграли. Но это хоккей, ничего не сделаешь», — сказал после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.