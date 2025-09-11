«Адмирал» уступил ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне

«Первый период была равная игра. Во втором — у соперника ближняя лавка, нас подприжали там. ЦСКА владел инициативой, но в третьем уже инициативой владели мы, были близки. Всё было в радиусе одного гола, мы немножко не довинтили. Как мне показалось, на очко мы сегодня наиграли. Но это хоккей, ничего не сделаешь», — сказал после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.