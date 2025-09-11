Хоккеисты минского «Динамо» упустили лидерство в три шайбы и проиграли «Нефтехимику»

Во втором матче выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Минчане вышли вперед уже на шестой минуте встречи — командную комбинацию завершил Сергей Кузнецов, который открыл счет и в предыдущем матче «Динамо» против «Спартака». Во второй половине стартовой трети «зубры» трижды подряд играли в большинстве и реализовали одну из попыток: первым голом за новый клуб отметился россиянин Станислав Галиев. Не прошло и 20 секунд, как гости довели разрыв в счете до крупного — на пятачке удачно сработал Илья Усов.