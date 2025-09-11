Хоккеисты минского «Динамо» упустили лидерство в три шайбы и проиграли «Нефтехимику»

Во втором матче выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Минчане вышли вперед уже на шестой минуте встречи — командную комбинацию завершил Сергей Кузнецов, который открыл счет и в предыдущем матче «Динамо» против «Спартака». Во второй половине стартовой трети «зубры» трижды подряд играли в большинстве и реализовали одну из попыток: первым голом за новый клуб отметился россиянин Станислав Галиев. Не прошло и 20 секунд, как гости довели разрыв в счете до крупного — на пятачке удачно сработал Илья Усов.
Второй период начался для минчан с неприятностей: «зубры» пропустили дважды в течение семи минут. Минимальное лидерство столичного клуба (3:2) сохранялось до перерыва, но вскоре после возобновления игры было упущено — хозяева сравняли цифры и практически тут же вышли вперед. На спасение у минчан оставалось 13 минут, но перевести игру в овертайм не получилось. В результате поражение «Динамо» со счетом 3:4.
Данный матч стал дебютным в Континентальной хоккейной лиге для 19-летнего форварда «зубров» Богдана Белкина.
В одно время с игрой в Нижнекамске состоялись встречи в Санкт-Петербурге и Москве: СКА обыграл «Трактор» (5:2), а «Спартак» уступил «Северстали» (1:2).
Следующий поединок минский клуб проведет 13 сентября в Астане против «Барыса», матч стартует в 15.00 по белорусскому времени.
Игорь Гришин
Дмитрий Квартальнов
Ярослав Озолин
Василий Демченко
(00:00-58:38)
Василий Демченко
(58:57-59:35)
02:51
Виталий Пинчук
03:32
Андрей Белозеров
05:12
Сергей Кузнецов
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
09:18
Артем Сериков
11:03
Максим Сушко
17:33
Илья Пастухов
18:24
Станислав Галиев
(Брэйди Лайл, Вадим Шипачев)
18:43
Илья Усов
(Егор Бориков, Роберт Хэмилтон)
22:14
Евгений Митякин
(Кирилл Капустин, Булат Шафигуллин)
26:42
Матвей Надворный
(Герман Точилкин, Максим Федотов)
41:53
Андрей Белозеров
(Дамир Жафяров)
49:10
Максим Федотов
(Александр Дергачев, Динар Хафизуллин)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит