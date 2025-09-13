Спунер отметил, что «Шанхай» в КХЛ играет при Галлане в североамериканский хоккей

«У меня было много тренеров, я поиграл в большом количестве команд. Про Галлана могу сказать только самое хорошее. У нас очень интенсивные тренировки, очень высокий темп. Мы играем в североамериканский хоккей, для меня это является плюсом. Галлан — тренер для игроков. Ребята хотят ради него играть, но и он в ответ делает все для ребят», — сказал Спунер.