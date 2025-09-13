Ричмонд
Спунер отметил, что «Шанхай» в КХЛ играет при Галлане в североамериканский хоккей

Специалист возглавил команду летом 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Китайский клуб «Шанхай Дрэгонс» под руководством канадского тренера Жерар Галлана играет в североамериканский хоккей. Об этом ТАСС рассказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Райан Спунер.

12 сентября «Шанхай Дрэгонс» переиграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«У меня было много тренеров, я поиграл в большом количестве команд. Про Галлана могу сказать только самое хорошее. У нас очень интенсивные тренировки, очень высокий темп. Мы играем в североамериканский хоккей, для меня это является плюсом. Галлан — тренер для игроков. Ребята хотят ради него играть, но и он в ответ делает все для ребят», — сказал Спунер.

Китайский клуб проводит домашние матчи в нынешнем сезоне на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. «СКА-Арена» похожа на «Белл-центр». Это самая большая арена в Америке, «СКА-Арена» — самая большая арена в мире. Поэтому да, они очень похожи, высокие трибуны, очень большое здание само по себе. Так что я бы провёл именно эту параллель", — отметил Спунер.

Галлан возглавил «Шанхай Дрэгонс» летом 2025 года. Ранее специалист работал в ряде клубов Национальной хоккейной лиги, а также в сборной Канады. После трех матчей нового сезона КХЛ «Шанхай» занимает второе место в Западной конференции с пятью очками.