Хабаровский «Амур» одержал волевую победу над «Шанхайскими драконами»

Второй период «драконы» начинали в меньшинстве, дополнительно получив штраф за нарушение численного состава. Однако от «Амура» отбиться у китайских хоккеистов всё-таки получилось. Однако это можно назвать единственным успехом «драконов», так как в дальнейшем не смогли реализовать пять минут собственного большинства. До самого конца отрезка забить им так и не получилось, несмотря на все старания. Впрочем, «Амур» результативностью также не порадовал.