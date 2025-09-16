Ричмонд
Хабаровский «Амур» одержал волевую победу над «Шанхайскими драконами»

Первый домашний матч нового сезона КХЛ завершился со счётом 5:4.

Источник: ХК "Амур"

Победой хабаровского хоккейного клуба «Амур» завершился первый в текущем сезоне домашний матч — на льду «Платинум Арены» «тигры» встречались с китайской командой «Шанхайские Драконы». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», противостояние вышло по-настоящему жарким и закончилось со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

По информации пресс-службы ХК «Шанхайские драконы», старту встречи предшествовало яркое предматчевое шоу и символическое вбрасывание, в котором участие принял Генеральный Консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

На этом фоне трибуны сразу погнали «тигров» вперед. «Амур», увлёкшись атакой, чуть было не допустил ошибку — нападающий «драконов» Гейдж Куинни вышел один на один с голкипером хозяев Максимом Дорожко, но перехитрить его в итоге не смог. Удача не сопутствовала гостям, и вскоре они заработали два удаления подряд, что помогло «тиграм» открыть счёт — в расстановке 3×5 счёт в матче открыл Алекс Броадхёрст.

Не прошло и трёх минут, как разница в счёте удвоилась — после вбрасывания гол в ворота гостей красиво оформил защитник «Амура» Иван Мищенко. Для «драконов» это стало знаковым моментом, и они пошли в атаку. Так, в процессе игры, после удаления в составе хабаровчан, возможностью воспользовался Борна Рендулич и с подачи Душака распечатал ворота «тигров». Итоговая шайба в первом игровом отрезке осталась за хозяевами — за 42 секунды до сирены калитку гостей поразил нападающий Сергей Дубакин.

Второй период «драконы» начинали в меньшинстве, дополнительно получив штраф за нарушение численного состава. Однако от «Амура» отбиться у китайских хоккеистов всё-таки получилось. Однако это можно назвать единственным успехом «драконов», так как в дальнейшем не смогли реализовать пять минут собственного большинства. До самого конца отрезка забить им так и не получилось, несмотря на все старания. Впрочем, «Амур» результативностью также не порадовал.

Третий период для «тигров» начался несладко. «Драконы» перевели игру в зону хозяев и буквально через полторы минуты после вбрасывания отыграли один гол — Рендулич нашёл Меркли на пустом пятаке. Не прошло и трёх минут, как ещё одну шайбу гостям организовал Душак, в результате чего счёт сравнялся. «Драконы» вновь показали характер, но удаление в середине периода сравняло шансы команд. В итоге Ли вывел «Амур» вперёд. А когда буквально в следующей смене забил Слепец, стало понятно, что отыграться будет уже очень трудно.

Тем не менее, «драконы» нашли в себе силы ответить ещё одной заброшенной шайбой — отличился Макс Эллис. Более того, перед самой сиреной об окончании матча «драконы» могли перевести игру в овертайм, но шайба после броска Никиты Попугаева угодила в штангу.

Амур
5:4
3:1, 0:0, 2:3
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
15.09.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Жерар Галлан
Вратари
Максим Дорожко
Андрей Кареев
(00:00-57:20)
Андрей Кареев
(57:42-58:14)
1-й период
00:45
Джозеф Душак
01:20
Олег Ли
06:07
Уилл Райлли
06:20
Джейк Бишофф
06:50
Алекс Бродхерст
(Алекс Гальченюк, Никита Евсеев)
09:35
Иван Мищенко
(Алекс Гальченюк)
12:34
Роман Абросимов
13:02
Борна Рендулич
(Ник Меркли, Джозеф Душак)
16:44
Адам Кленденинг
19:18
Сергей Дубакин
2-й период
20:00
Павел Акользин
21:26
Командный штраф
23:01
Кирилл Петьков
35:59
Никита Евсеев
3-й период
41:20
Ник Меркли
(Борна Рендулич)
44:35
Ник Меркли
(Джейк Бишофф, Джозеф Душак)
48:33
Владимир Кузнецов
50:48
Олег Ли
(Артур Гиздатуллин, Иван Мищенко)
51:23
Кирилл Слепец
(Егор Воронков, Артем Шварев)
57:42
Макс Эллис
(Адам Кленденинг, Ник Меркли)
Овертайм
60:00
Адам Кленденинг
Статистика
Амур
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
11
16
Игра в большинстве
8
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит