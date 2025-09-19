Ричмонд
20.09
Адмирал
:
Динамо М
П1
2.70
X
4.16
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Главный тренер «Ак Барса» — о Галимове: он делает много полезной работы, старается

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру нападающего казанского клуба Артёма Галимова на старте сезона-2025/2026.

"Галимов старается, понятно, и его это поддавливает, что нет пока голов. Он делает много полезной работы, старается, не соглашается с ситуацией, и наша задача ему также в этом помочь. Но сейчас мы попросили его концентрироваться на других моментов, а всё остальное придёт. Он умеет забивать, показал в прошлом сезоне.

Михаил Бердин молодец, сегодня в некоторые моменты не вступал в игру, однако в нужные моменты нас подтащил. При выборе вратарей учитываем разные факторы, в том числе историю противостояний. Разбираем, будем думать.

Жулин? Мы постоянно с ним говорили и летом, и сейчас объясняем, какие моменты нужно поправлять. Он показал, что может играть в КХЛ, и играть хорошо. Но пока ему не хватает стабильности в силу возраста и опыта. Поэтому отправили его за игровой практикой в Альметьевск. Посмотрим, проанализиуем матчи, может, он появится. Но Тимофей в любом случае в нашей обойме«, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.