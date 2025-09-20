Ричмонд
«Автомобилист» вырвал победу у «Спартака» в матче КХЛ

Игра состоялась 19 сентября на «УГМК-Арене».

Источник: Денис Костюченко, НОК-БЕЛТА

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Спартаком». Игра прошла 19 сентября на «УГМК-Арене».

Счёт в третьем матче домашней серии регулярного чемпионата КХЛ открыл «Автомобилист». На третьей минуте шайбу «Спартаку» забросил Максим Тарасов. От гостей ответные шайбы отправили Александр Пашин и Лукас Локхарт.

Во втором периоде голами отличились от «Автомобилиста» Семён Кизимов, а от «Спартака» — Герман Рубцов и Павел Порядин. Но в третьем периоде уже вёл «Автомобилист». Голы забили Рид Буше и Семён Кизимов. А по буллитам команду вывел вперёд Рид Буше и счёт стал 5:4.

Следующий матч пройдёт также в Екатеринбурге уже 21 сентября. «Автомобилист» встретится с «Нефтехимиком».