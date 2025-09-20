«Автомобилист» вырвал победу у «Спартака» в матче КХЛ

Во втором периоде голами отличились от «Автомобилиста» Семён Кизимов, а от «Спартака» — Герман Рубцов и Павел Порядин. Но в третьем периоде уже вёл «Автомобилист». Голы забили Рид Буше и Семён Кизимов. А по буллитам команду вывел вперёд Рид Буше и счёт стал 5:4.