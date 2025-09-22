Ричмонд
Капитан «Салавата» Панин высказался об удалении Зоркина за упавший на лёд фитнес-браслет

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал штраф защитнику уфимской команды Никите Зоркину за упавший на лёд фитнес-браслет.

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал штраф защитнику уфимской команды Никите Зоркину за упавший на лёд фитнес-браслет. Инцидент произошёл в матче с «Ак Барсом» (1:3) в пятницу, 19 сентября.

— Много споров вызвал эпизод с браслетом защитника Зоркина, за который команда получила малый штраф. Что думаете?

— Для меня это вообще уникальное событие. Наверное, лёд в Казани какой-то заколдованный — год назад на нём уже нашумела история с телефоном Дыняка. При этом тут разные случаи. Телефон — это одно, браслет — совсем другое. Тут КХЛ, как мне кажется, нужно четко определиться, что является посторонним предметом, а что — нет. Многие ребята, например, не снимают на игры нательные крестики, тут, сами понимаете, очень тонкий вопрос.

— Вы находились в момент попадания шайбы в Зоркина на льду, извлекли какой-то урок?

— Знаете, раньше я мог взять на некоторые игры часы — измерял пульс, калории, следил за своим индивидуальным состоянием. Теперь всё строго — ничего лишнего, — приводит слова Панина Russia-Hockey.

Напомним, во втором периоде матча Зоркин выронил фитнес-браслет на лёд. По итогам эпизода Никита получил две минуты штрафа за «незаконное и опасное снаряжение».