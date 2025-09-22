Капитан «Салавата» Панин высказался об удалении Зоркина за упавший на лёд фитнес-браслет

— Для меня это вообще уникальное событие. Наверное, лёд в Казани какой-то заколдованный — год назад на нём уже нашумела история с телефоном Дыняка. При этом тут разные случаи. Телефон — это одно, браслет — совсем другое. Тут КХЛ, как мне кажется, нужно четко определиться, что является посторонним предметом, а что — нет. Многие ребята, например, не снимают на игры нательные крестики, тут, сами понимаете, очень тонкий вопрос.