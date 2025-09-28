Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.85
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.60
П2
8.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
6
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
СКА
4
П1
X
П2

ХК «Сочи» проиграл СКА

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду уступил СКА из Санкт-Петербурга в матче восьмого тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:4.

Источник: ХК «Сочи»

В первом периоде соперники обменялись опасными моментами и были близки к тому, чтобы открыть счет в этом противостоянии, но реализовать свои моменты не смогли.

В середине второй двадцатиминутки американский нападающий СКА Рокко Гримальди забил первый гол сочинцам. Почти сразу Андрей Локтионов удвоил преимущество петербуржцев. Еще через две минуты отличился защитник СКА Бреннан Менелл. На исходе второго игрового отрезка гости забили еще, на этот раз в большинстве, благодаря канадцу Джозефу Бландизи. В концовке третьего периода сочинские хоккеисты усилиями Артура Тянулина и Дениса Венгрыжановского забили две шайбы и лишь сократили отставание. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:4.

После восьми матчей «леопарды» имеют в активе семь очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 30-го сентября на своем льду против тольяттинской «Лады». Будущий соперник с тремя очками идет на 11-ом месте в Западной Конференции.