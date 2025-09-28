ХК «Сочи» проиграл СКА

В середине второй двадцатиминутки американский нападающий СКА Рокко Гримальди забил первый гол сочинцам. Почти сразу Андрей Локтионов удвоил преимущество петербуржцев. Еще через две минуты отличился защитник СКА Бреннан Менелл. На исходе второго игрового отрезка гости забили еще, на этот раз в большинстве, благодаря канадцу Джозефу Бландизи. В концовке третьего периода сочинские хоккеисты усилиями Артура Тянулина и Дениса Венгрыжановского забили две шайбы и лишь сократили отставание. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:4.