Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

«Нефтехимик» обыграл московское «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Нижнекамский «Нефтехимик» в гостях одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 5 919 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе «Нефтехимика» отметились Евгений Митякин (9-я минута), Матвей Надворный (22), Андрей Белозеров (44). У «Динамо» отличились Артем Сергеев (52), Даниил Прохоров (53). 18-летний Прохоров набрал первое очко в КХЛ.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 5, 29.09.2025, 19:30
Динамо М
2
Нефтехимик
3

Символическое вбрасывание перед началом матча выполнила олимпийская чемпионка по баскетболу, мать капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, Татьяна Овечкина. Встреча началась с задержкой в 10 минут из-за проблем с освещением, во время первого периода были затемнены зоны ворот обеих команд.

Нападающий «Динамо» Никита Гусев стал четвертым игроком в истории КХЛ, который достиг отметки в 700 очков, в эпизоде с первым голом «Динамо» игрок отметился голевой передачей. Всего в КХЛ в активе форварда 255 голов + 445 ассистов. Лучшим бомбардиром в истории КХЛ является российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев (984), отметка в 700 очков покорялась также двум другим российским форвардам — завершившему карьеру Сергею Мозякину (928) и Александру Радулову (762), который выступает за ярославский «Локомотив».

Вячеслав Козлов провел 300-й матч в тренерском штабе «Динамо», он занимал должность ассистента тренера с 2021 по 2025 год. 3 июня он возглавил «Сочи», подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, под его руководством команда не провела ни одного матча. 16 сентября Козлов вернулся в тренерский штаб бело-голубых.

«Нефтехимик» продлил победную серию до четырех матчей. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в десяти матчах. У московского «Динамо» 9 очков в девяти играх, подопечные Алексея Кудашова занимают восьмое место на Западе. В следующем матче «Динамо» 2 октября дома сыграет против челябинского «Трактора», «Нефтехимик» в этот же день примет тольяттинскую «Ладу».

Другие матчи дня

В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома со счетом 4:3 переиграл новосибирскую «Сибирь», казахстанский «Барыс» на своем льду был сильнее владивостокского «Адмирала» — 3:0. Минское «Динамо» на своем льду обыграло ярославский «Локомотив» (3:2 после буллитов).

