«Нефтехимик» обыграл московское «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ

Вячеслав Козлов провел 300-й матч в тренерском штабе «Динамо», он занимал должность ассистента тренера с 2021 по 2025 год. 3 июня он возглавил «Сочи», подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, под его руководством команда не провела ни одного матча. 16 сентября Козлов вернулся в тренерский штаб бело-голубых.