Тренеры «Адмирала» и «Авангарда» раскритиковали вратарей за драку

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал драку вратарей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда» североамериканским шоу.
Встреча прошла в Омске в среду и завершилась победой «Авангарда» со счетом 6:1 (4:1, 2:0, 0:0). В середине третьего периода вратарь победителей Андрей Мишуров и голкипер «Адмирала» Адам Хуска устроили драку. Оба хоккеиста пустили в ход кулаки и нанесли друг другу несколько ударов. Хоккеисты получили по пять штрафных минут.
«Я не приветствую это. Вратарь должен играть в воротах, а не драться. Вот это североамериканское шоу только для зрителей хорошо. Мишуров бы себе сломал что-нибудь, так у “Авангарда” есть еще Никита Серебряков, который может 50 игр подряд отыграть. А у нас если Хуска сломается, то кто будет?» — сказал Тамбиев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Telegram-канале «Авангарда».
На вопрос о том, является ли полученная в драке травма причиной неявки Хуски на рукопожатие после матча, Тамбиев ответил: «Не знаю, еще не видел доктора».
«Это не то, что мне хотелось бы сегодня увидеть, — прокомментировал драку главный тренер “Авангарда” Ги Буше. — Я не считаю, что произошедшее на льду могло спровоцировать драку. Только если между ребятами что-то было в прошлом, ведь “Адмирал” — бывший клуб Мишурова. Хорошо, что наш вратарь сегодня не травмировался».