Тренеры «Адмирала» и «Авангарда» раскритиковали вратарей за драку

«Я не приветствую это. Вратарь должен играть в воротах, а не драться. Вот это североамериканское шоу только для зрителей хорошо. Мишуров бы себе сломал что-нибудь, так у “Авангарда” есть еще Никита Серебряков, который может 50 игр подряд отыграть. А у нас если Хуска сломается, то кто будет?» — сказал Тамбиев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Telegram-канале «Авангарда».