Минские динамовцы прервали серию домашних побед в КХЛ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели первую неудачу на родном льду в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В пятом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Северсталь». Начало матча осталось за гостями, которые вышли вперед уже на второй минуте. Ответ у минчан нашелся в середине стартовой трети — с передачи Вадима Шипачева отличился Вадим Мороз. В следующем периоде команды обошлись без голов, а на старте третьего череповчане огорчили хозяев дважды подряд — 3:1.

За семь минут до конца игрового отрезка Мороз сократил отставание, но практически тут же «желто-черные» вернули себе преимущество в два гола. Незадолго до сирены белорусский форвард гостей Александр Скоренов поразил пустые ворота столичного клуба — в итоге 5:2 в пользу «Северстали», которая взяла у «Динамо» реванш за поражение 26 сентября (2:4).

Таким образом, победная серия «зубров» на «Минск-Арене» составила четыре матча, а отрезок с набранными очками прервался на отметке в семь игр. Наша команда осталась на третьем месте Западной конференции с 14 баллами в активе. Заключительный поединок первой домашней серии сезона минчане проведут 6 октября против челябинского «Трактора».

Динамо Мн
2:5
1:1, 0:0, 1:4
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
1.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Андрей Козырев
Вратари
Закари Фукале
(00:00-56:48)
Александр Самойлов
Закари Фукале
(c 58:53)
1-й период
01:25
Владислав Цицюра
(Михаил Ильин, Владимир Грудинин)
10:02
Григорий Ващенко
13:23
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Даниил Липский)
2-й период
34:54
Андрей Стась
3-й период
40:39
Данил Аймурзин
(Давид Думбадзе, Руслан Абросимов)
41:04
Николай Чебыкин
41:44
Владимир Грудинин
45:47
Ксавье Уэлле
48:21
Иван Подшивалов
(Илья Квочко, Владимир Грудинин)
53:01
Даниил Липский
(Тай Смит, Ксавье Уэлле)
54:15
Кирилл Танков
(Макар Фомин, Руслан Абросимов)
57:55
Руслан Абросимов
58:53
Александр Скоренов
Статистика
Динамо Мн
Северсталь
Штрафное время
4
8
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит