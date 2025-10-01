Минские динамовцы прервали серию домашних побед в КХЛ

За семь минут до конца игрового отрезка Мороз сократил отставание, но практически тут же «желто-черные» вернули себе преимущество в два гола. Незадолго до сирены белорусский форвард гостей Александр Скоренов поразил пустые ворота столичного клуба — в итоге 5:2 в пользу «Северстали», которая взяла у «Динамо» реванш за поражение 26 сентября (2:4).