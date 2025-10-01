Минские динамовцы прервали серию домашних побед в КХЛ

В пятом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Северсталь». Начало матча осталось за гостями, которые вышли вперед уже на второй минуте. Ответ у минчан нашелся в середине стартовой трети — с передачи Вадима Шипачева отличился Вадим Мороз. В следующем периоде команды обошлись без голов, а на старте третьего череповчане огорчили хозяев дважды подряд — 3:1.
За семь минут до конца игрового отрезка Мороз сократил отставание, но практически тут же «желто-черные» вернули себе преимущество в два гола. Незадолго до сирены белорусский форвард гостей Александр Скоренов поразил пустые ворота столичного клуба — в итоге 5:2 в пользу «Северстали», которая взяла у «Динамо» реванш за поражение 26 сентября (2:4).
Таким образом, победная серия «зубров» на «Минск-Арене» составила четыре матча, а отрезок с набранными очками прервался на отметке в семь игр. Наша команда осталась на третьем месте Западной конференции с 14 баллами в активе. Заключительный поединок первой домашней серии сезона минчане проведут 6 октября против челябинского «Трактора».
Дмитрий Квартальнов
Андрей Козырев
Закари Фукале
(00:00-56:48)
Александр Самойлов
Закари Фукале
(c 58:53)
01:25
Владислав Цицюра
(Михаил Ильин, Владимир Грудинин)
10:02
Григорий Ващенко
13:23
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Даниил Липский)
34:54
Андрей Стась
40:39
Данил Аймурзин
(Давид Думбадзе, Руслан Абросимов)
41:04
Николай Чебыкин
41:44
Владимир Грудинин
45:47
Ксавье Уэлле
48:21
Иван Подшивалов
(Илья Квочко, Владимир Грудинин)
53:01
Даниил Липский
(Тай Смит, Ксавье Уэлле)
54:15
Кирилл Танков
(Макар Фомин, Руслан Абросимов)
57:55
Руслан Абросимов
58:53
Александр Скоренов
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит