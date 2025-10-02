Разгром и драка вратарей: «Адмирал» проиграл« “Авангарду”

«Адмирал» потерпел крупное поражение в гостевом матче с омским «Авангардом» — 1:6. Эмоциональной развязкой неудачного для «Адмирала» вечера стала редчайшая драка между вратарями команд, которая заставила обоих покинуть лёд на пять минут, сообщает ИА PrimaMedia.
Омичи с первых секунд взяли игру под свой контроль, организовав осаду ворот гостей. Уже в начале матча Константин Окулов мог открыть счёт, но угодил в штангу. Несмотря на несколько ответных вылазок «Адмирала», инициатива оставалась за «Авангардом». Ошибка приморцев в своей зоне привела к первому голу: Джованни Фьоре отдал точную передачу на пятак, где Игорь Мартынов эффектно расправился с голкипером.
Вторую шайбу хозяева забросили почти сразу. После розыгрыша с пятака точный бросок совершил Окулов, а Фьоре оформил уже вторую результативную передачу. Вскоре список снайперов пополнил Марсель Ибрагимов. Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев взял тайм-аут и заменил вратаря на Адама Хуску, но тот пропустил с первого же броска от Дамира Шарипзянова. Перед сиреной первого периода Кайл Олсон поразил ворота дальневосточников, воспользовавшись ошибкой голкипера.
Второй период «Авангард» начал с гола: шайба после рикошета от Павла Коледова вновь оказалась в сетке. Гости ненадолго активизировались, но не смогли сократить разрыв. Более того, реализовать численное преимущество после стычки Чеккони и Ивана Муранова у них не вышло, а сами они чудом не пропустили ещё раз — Михаил Котляревский попал в каркас ворот.
В заключительной трети матч сильно сбавил в темпе. «Авангард», уверенно ведя в счёте, предпочёл действовать пассивно, а у «Адмирала» практически ничего не клеилось в атаке. Главным событием периода стала редкая драка вратарей. Голкиперы Мишуров и Хуска сошлись в центральном круге, сбросили шлема и перчатки, после чего устроили драку. Они получили по пять минут штрафа и отправились на скамейку штрафников, уступив место запасным голкиперам.
«С самого начала у нас всё пошло не так: быстрые голы, соперники наказали за ошибки. Потом игра у нас была, но настроение уже не то. По самоотдаче нет вопросов, есть проблемы с обороной, в атаке же временами мне игра понравилась. Настрой у ребят хороший был, просто эти первые голы… Тут уверенность у любой команды пропадёт. Двигались сегодня гораздо лучше, чем в Астане. Я не приветствую драки вратарей, они должны в воротах играть, а не драться. Это североамериканское шоу, только зрителям может понравиться. Нам это не нужно. А если травму получит? В “Авангарде” есть Серебряков, который может 50 матчей подряд сыграть, а у нас, если Хуска сломается, то кто играть будет», — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Ги Буше
Леонид Тамбиев
Андрей Мишуров
(00:00-48:18)
Дмитрий Шугаев
(00:00-11:22)
Никита Серебряков
(c 48:18)
Адам Хуска
(11:22-48:18)
Дмитрий Шугаев
(c 48:18)
06:58
Игорь Мартынов
(Джованни Фьоре)
10:28
Константин Окулов
(Джованни Фьоре, Василий Пономарев)
11:22
Марсель Ибрагимов
(Ансель Галимов, Эндрю Потуральски)
12:46
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Семен Чистяков)
14:11
Артем Блажиевский
19:41
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний, Либор Шулак)
22:07
Дмитрий Рашевский
(Михаил Котляревский, Артем Блажиевский)
25:48
Джозеф Чеккони
25:48
Джозеф Чеккони
25:48
Джозеф Чеккони
25:48
Иван Муранов
34:21
Павел Коледов
35:25
Максим Лажуа
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
48:18
Андрей Мишуров
48:18
Адам Хуска
53:27
Дмитрий Завгородний
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
