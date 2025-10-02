Разгром и драка вратарей: «Адмирал» проиграл« “Авангарду”

«С самого начала у нас всё пошло не так: быстрые голы, соперники наказали за ошибки. Потом игра у нас была, но настроение уже не то. По самоотдаче нет вопросов, есть проблемы с обороной, в атаке же временами мне игра понравилась. Настрой у ребят хороший был, просто эти первые голы… Тут уверенность у любой команды пропадёт. Двигались сегодня гораздо лучше, чем в Астане. Я не приветствую драки вратарей, они должны в воротах играть, а не драться. Это североамериканское шоу, только зрителям может понравиться. Нам это не нужно. А если травму получит? В “Авангарде” есть Серебряков, который может 50 матчей подряд сыграть, а у нас, если Хуска сломается, то кто играть будет», — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.