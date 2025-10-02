Бывший капитан минского «Динамо» Каралахти арестован в Финляндии. Его подозревают в распространении наркотиков

По данным финской прессы, сейчас у Каралахти очень тяжелая финансовая ситуация — он должен сотни тысяч евро различным организациям. Налоги защитник тоже не платит — государство суммарно требует с него около 100 тысяч евро. Кроме того, в 2024 году Йере развелся с супругой, с которой у него трое общих детей. Девушка в социальных сетях заявила, что ей грустно слышать новости об аресте бывшего мужа, но добавила: сейчас у нее все в порядке и она «сама создала для себя и своих детей хорошую жизнь».