Бывший капитан минского «Динамо» Каралахти арестован в Финляндии. Его подозревают в распространении наркотиков

Бывшего защитника сборной Финляндии по хоккею и нескольких клубов КХЛ Йере Каралахти задержали в Хельсинки по делу о наркотиках. Об этом сообщило издание Yle.
До десяти лет лишения свободы
По словам журналистов, 50-летний экс-хоккеист был задержан утром 2 октября. Как пишет Ilta-Sanomat, Каралахти арестовали по подозрению в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Детали преступления неизвестны, но, по версии следствия, оно было совершено в период с 1 июня по 29 сентября.
«Предварительное расследование пока продолжается, у полиции нет дополнительной информации», — цитирует Ilta-Sanomat криминального инспектора Маркку Юуриккамяки.
Издание отмечает, что преступления, связанные с наркотиками, могут рассматриваться как тяжкие в зависимости от ряда факторов: степень опасности вещества, объем, финансовая выгода, участие организованных группировок или вовлечение несовершеннолетних. Самому Каралахти может грозить до 10 лет лишения свободы.
Подозреваемый не согласен с обвинениями — адвокат экс-хоккеиста Микко Рууттунен заявил, что его подопечный их «полностью отрицает».
Проблемный парень
Для Йере подобная ситуация не в новинку — вся его карьера прошла на фоне подозрений в употреблении запрещенных веществ. Несколько раз защитник действительно попадался, иногда доходило до настоящих проблем с законом.
Впервые Каралахти впутался в историю с наркотиками в 1996 году, когда он еще играл в Финляндии за ХИФК, воспитанником которого являлся. Местная полиция арестовала 21-летнего перспективного защитника в связи с хранением целого ряда запрещенных веществ, включая тяжелые.
Впрочем, тогда до полноценного заключения не дошло — в 1999 году Йере благополучно уехал в «Лос-Анджелес Кингз», в который ранее был задрафтован в шестом раунде под 146-м номером. Однако карьера в НХЛ не сложилась — Каралахти регулярно ловили на употреблении запрещенных веществ и алкоголя, а сам хоккеист отказывался от программ помощи, созданных лигой. В итоге все завершилось длительной дисквалификацией и возвращением в родной ХИФК в 2003 году.
Поначалу в Финляндии все шло хорошо — на каком-то этапе Йере даже стал капитаном команды. Но в сезоне-2006/07 Каралахти отказался играть в финальной серии за бронзовые медали, сославшись на отсутствие интереса — после этого клуб лишил хоккеиста капитанской повязки и не продлил с ним контракт.
В 2008 году, уже в статусе игрока финского «Кярпята», Каралахти был задержан местной полицией по подозрению в контрабанде 4 кг тяжелых наркотиков из Эстонии. Хоккеист остался без клуба и получил условный срок 1 год 8 месяцев, хотя и отрицал все обвинения.
После приговора дела Каралахти пошли на спад — он долгое время сидел без клуба. Впрочем, сам хоккеист особо и не старался найти команду — известно, что в 2009 году «Нефтехимик» предлагал Йере контракт, однако финн отказался подписывать российскую версию соглашения и вышел из переговоров на финальном этапе. Это была не единичная история — то же он провернул и со «Слованом».
В КХЛ Каралахти все-таки доехал — в 2011 году подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо», где в итоге задержался на два сезона. В 2013 году Йере перешел в «Йокерит». Несмотря на яростное сопротивление болельщиков, защитник отыграл за клуб полтора года и вместе с ним вошел в КХЛ, где даже успел провести несколько матчей.
Громких скандалов в этот период с Каралахти не происходило, однако в 2017 году завершивший карьеру хоккеист выпустил автобиографию, в которой признался в употреблении запрещенных веществ. По его словам, во время игры за сборную на чемпионате мира 2004 года он принимал наркотики прямо при руководителе команды Тимо Ютиле. Последний тогда заявил, что не помнит подобных инцидентов.
По данным финской прессы, сейчас у Каралахти очень тяжелая финансовая ситуация — он должен сотни тысяч евро различным организациям. Налоги защитник тоже не платит — государство суммарно требует с него около 100 тысяч евро. Кроме того, в 2024 году Йере развелся с супругой, с которой у него трое общих детей. Девушка в социальных сетях заявила, что ей грустно слышать новости об аресте бывшего мужа, но добавила: сейчас у нее все в порядке и она «сама создала для себя и своих детей хорошую жизнь».
Печальный итог для трехкратного серебряного медалиста чемпионатов мира в составе сборной Финляндии (1998, 1999, 2014) и бывшего капитана минского «Динамо».
Егор Сергеев