Президента КХЛ Морозова внесли в базу «Миротворца»

Морозову 48 лет, он занимает пост президента КХЛ с февраля 2020 года. С 2016 года является президентом московского клуба Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги «Крылья Советов», в котором начинал профессиональную карьеру (сезон-1993/94). После пяти сезонов в России Морозов отправился в Национальную хоккейную лигу, где на протяжении семи сезонов выступал за «Питтсбург». В 2004 году он вернулся в Россию, в составе казанского «Ак Барса» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010) и трехкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010), одержал победу в Кубке европейских чемпионов (2007). Морозов завершил профессиональную карьеру в 2014 году, проведя последний сезон в составе московского ЦСКА.