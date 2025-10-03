Президента КХЛ Морозова внесли в базу «Миротворца»

ТАСС, 3 октября. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Морозову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.
Морозову 48 лет, он занимает пост президента КХЛ с февраля 2020 года. С 2016 года является президентом московского клуба Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги «Крылья Советов», в котором начинал профессиональную карьеру (сезон-1993/94). После пяти сезонов в России Морозов отправился в Национальную хоккейную лигу, где на протяжении семи сезонов выступал за «Питтсбург». В 2004 году он вернулся в Россию, в составе казанского «Ак Барса» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010) и трехкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010), одержал победу в Кубке европейских чемпионов (2007). Морозов завершил профессиональную карьеру в 2014 году, проведя последний сезон в составе московского ЦСКА.
Он является серебряным призером Олимпиады 1998 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). На церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года Морозов был знаменосцем сборной России. Морозов награжден орденом Дружбы (2024), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009), отмечен благодарностью президента России (2016). Он является заслуженным мастером спорта РФ (1998) и членом Зала славы отечественного хоккея (2025).