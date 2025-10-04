«Адмирал» после четырех поражений выиграл в «Сочи»

ХК «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ смог одержать выездную победу над ХК «Сочи» — 5:4. Победная шайба на счету новичка приморской команды Никиты Тертышного.
После серии неудачных игр — «Адмирал» подошёл к игре на печальной серии из четырех поражений — «морякам» очень нужна была победа. И они ее добились.
В первом периоде Аркадий Шестаков и Семен Кошелев, а во втором Кайл Олсон и Даниил Гутик сделали весомую заявку на итоговый успех. 4:2 после двух отрезков матча.
В начале третьего периода забросил пришедший в команду в конце сентября из «Торпедо» Никита Тертышный.
«Месяц я не тренировался, был без команды. Но удалось втянуться в игру и помочь. А гол: просто шайба удачно отскочила», — говорит один из героев игры, нападающий ХК «Адмирал» Никита Тертышный.
Однако соперник не сдался и сократил разрыв в счёте до минимума — 4:5. И все-таки победный результат удалось удержать.
«Должны такие игры более уверенно доводить до победы», — говорит нападающий ХК «Адмирал» Семен Кошелев.
«Сегодня, после серии неудач, нам очень надо было выиграть. Игра была, очков не было. А сегодня все получилось. Мне понравилась ваша самоотдача, старание в защите и хорошая игра защите», — сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.
Сейчас «Адмирал» отправляется в Тольятти на матч с «Ладой». Во Владивостоке приморцы примут соперников в середине октября.
Владимир Крикунов
Леонид Тамбиев
Павел Хомченко
(00:00-13:37)
Адам Хуска
Алексей Щетилин
(13:37-57:17)
Алексей Щетилин
(58:13-58:27)
Алексей Щетилин
(58:48-59:18)
07:07
Командный штраф
11:32
Аркадий Шестаков
(Семен Кошелев)
13:37
Семен Кошелев
(Марио Грман)
15:19
Матвей Гуськов
(Сергей Попов, Артур Тянулин)
21:41
Даниил Гутик
(Павел Шэн, Степан Старков)
32:44
Марио Грман
33:16
Денис Венгрыжановский
(Даниил Сероух, Василий Мачулин)
35:59
Кайл Олсон
(Георгий Солянников)
41:52
Илья Сушко
43:05
Никита Тертышный
(Степан Старков, Даниил Гутик)
44:16
Дмитро Тимашов
45:32
Степан Старков
45:49
Сергей Попов
(Артур Тянулин, Жан-Кристоф Боден)
47:32
Матвей Гуськов
(Сергей Попов, Ноэль Хофенмайер)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
