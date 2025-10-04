«Адмирал» после четырех поражений выиграл в «Сочи»

«Сегодня, после серии неудач, нам очень надо было выиграть. Игра была, очков не было. А сегодня все получилось. Мне понравилась ваша самоотдача, старание в защите и хорошая игра защите», — сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.