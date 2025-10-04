ХК «Авангард» посвятил победу в благотворительном матче омским детям

В пятницу, 3 октября, на омской G-Drive Арене прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, где «Авангард» одержал победу над ярославским «Локомотивом». Как рассказал главный тренер омских «ястребов» Ги Буше, победа в этой игре оказалась важна не только в плане хоккея, но и в плане жизни и здоровья детей.
«Насколько важен сегодня день не только на льду, но и за его пределами, потому что сегодня состоялся благотворительный матч, и мы помогаем деткам, которые нуждаются в этом. Хочу отметить, что клуб в целом, начиная с руководства высшего звена Евгения Кожевникова, Германа Чистякова, Алексея Сопина, они действительно очень усердно работают для того, чтобы помогать детям», — сообщил Буше на пресс-конференции после матча.
Ги Буше также отметил, что в городе будет построено 30 новых хоккейных коробок для детей, где будут работать тренеры, которые будут обучать юных омичей.
«Это действительно феноменально, потому что вот такой вовлечённости именно во все сферы жизни города я, наверное, пожалуй, нигде не видел. Я считаю, что городу очень повезло, что здесь есть такая классная команда, такой классный клуб, который действительно заботится о городе и о его жителях. Поэтому я под большим впечатлением», — отметил тренер.