«Адмирал» одержал вторую победу подряд, переиграв в Тольятти «Ладу»

«Моряки» поднялись на седьмое место в конференции «Восток».

Источник: БЕЛТА

«Адмирал» переиграл в напряженном матче тольяттинскую «Ладу» — 2:1 (ОТ). Эта победа в нынешней выездной серии стала второй подряд. Двумя днями ранее «моряки» сумели взять верх над «Сочи», сообщает ИА PrimaMedia.

«Адмирал» начал матч активно, сразу же создав несколько опасных моментов у ворот «Лады» и заработав первое большинство. Однако реализовать численное преимущество не удалось, и сразу после возвращения соперника на лёд дальневосточники неожиданно пропустили. Вратарь Адам Хуска ошибся при выбросе шайбы, отдав голевую передачу Никите Михайлову, который без труда поразил пустые ворота. Это был лишь второй бросок «Лады» в матче.

После перерыва инициатива полностью перешла к «Адмиралу». Команда Леонида Тамбиева буквально осаждала ворота «Лады», пробила в штангу, в то время как хозяева лишь к 30-й минуте нанесли свой первый бросок в створ. Вратарь Бочаров отразил 17 бросков за период. В концовке второй двадцатиминутки пришлось тяжело и Хуске: «моряки» остались в меньшинстве «3 на 5» и с большим трудом, но всё-таки отбились.

В начале третьего периода «Адмирал» наконец сравнял счёт. Павел Коледов, эффектно подключившись к атаке после паса Семёна Кошелева, отправил шайбу в сетку, открыв счет заброшенным шайбам в составе «моряков». После этого игра пошла на убыль — соперники опасались рисковать, и матч закономерно перешёл в овертайм. Там победу «Адмиралу» принёс Никита Тертышный, который великолепно прошёл к воротам «Лады» в одиночку. Итог — 2:1 в пользу «Адмирала» в овертайме.

«Довольны, что выиграли. Первый период очень тяжело для нас складывался, но это объяснимо: мы очень долго добирались из Сочи. Получилась скомканная подготовка, с корабля на бал. У нас не было даже времени потренироваться, покататься. Ребята молодцы, после первого периода добавили в движении, скорости, агрессии. Во втором и третьем периодах, считаю, мы контролировали ход игры. В целом доволен командой, проявили волю к победе, важные два очка взяли. Сейчас у нас перерыв, сможем отдохнуть, потренироваться, привести себя в порядок чуть-чуть», — сказал после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Лада
1:2
1:0, 0:0, 0:1
ОТ
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4647 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Леонид Тамбиев
Вратари
Иван Бочаров
(00:00-42:27)
Адам Хуска
(00:00-61:45)
Иван Бочаров
(43:22-61:45)
1-й период
04:20
Артем Земченок
06:20
Никита Михайлов
07:08
Дмитрий Дерябин
16:31
Адам Хуска
2-й период
21:44
Владислав Семин
35:36
Кайл Олсон
36:42
Дмитрий Дерябин
3-й период
41:01
Павел Коледов
(Семен Кошелев, Никита Тертышный)
43:22
Кайл Олсон
Овертайм
61:45
Никита Тертышный
(Георгий Солянников, Семен Кошелев)
Статистика
Лада
Адмирал
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит