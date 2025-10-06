«Адмирал» одержал вторую победу подряд, переиграв в Тольятти «Ладу»

«Довольны, что выиграли. Первый период очень тяжело для нас складывался, но это объяснимо: мы очень долго добирались из Сочи. Получилась скомканная подготовка, с корабля на бал. У нас не было даже времени потренироваться, покататься. Ребята молодцы, после первого периода добавили в движении, скорости, агрессии. Во втором и третьем периодах, считаю, мы контролировали ход игры. В целом доволен командой, проявили волю к победе, важные два очка взяли. Сейчас у нас перерыв, сможем отдохнуть, потренироваться, привести себя в порядок чуть-чуть», — сказал после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.