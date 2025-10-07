«Лада» впервые с 2017 года обыграла «Сочи» в матче КХЛ

ТАСС, 7 октября. Тольяттинская «Лада» со счетом 3:1 одержала победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилев (10-я минута), Никита Михайлов (25) и Андрей Алтыбармакян (60). У проигравших отличился Денис Венгрыжановский (5).
«Лада» дважды в прошлом сезоне уступила «Сочи» (4:5 Б, 0:4). Тольяттинцы обыграли сочинцев впервые с сентября 2017 года, проиграв с тех пор 8 очных матчей подряд в КХЛ. Тольяттинский клуб не участвовал в КХЛ в сезонах-2018/19 — 2022/23.
«Лада» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 8 очков. «Сочи» занимает 10-е место на Западе. В активе клуба 9 очков.
В следующем матче «Сочи» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью» 9 октября. «Лада» 10 октября примет новосибирскую «Сибирь».
Павел Десятков
Владимир Крикунов
Иван Бочаров
Павел Хомченко
(00:00-57:54)
Павел Хомченко
(c 59:03)
04:15
Денис Венгрыжановский
(Василий Мачулин, Жан-Кристоф Боден)
09:45
Андрей Чивилев
23:58
Артур Тянулин
24:41
Никита Михайлов
(Джошуа Лоуренс, Алекс Коттон)
24:41
Командный штраф
30:02
Данил Башкиров
34:52
Командный штраф
59:03
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит