«Лада» впервые с 2017 года обыграла «Сочи» в матче КХЛ

Тольяттинцы прервали серию из 8 поражений в очных играх.

Источник: ХК «Лада»

ТАСС, 7 октября. Тольяттинская «Лада» со счетом 3:1 одержала победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилев (10-я минута), Никита Михайлов (25) и Андрей Алтыбармакян (60). У проигравших отличился Денис Венгрыжановский (5).

«Лада» дважды в прошлом сезоне уступила «Сочи» (4:5 Б, 0:4). Тольяттинцы обыграли сочинцев впервые с сентября 2017 года, проиграв с тех пор 8 очных матчей подряд в КХЛ. Тольяттинский клуб не участвовал в КХЛ в сезонах-2018/19 — 2022/23.

«Лада» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 8 очков. «Сочи» занимает 10-е место на Западе. В активе клуба 9 очков.

В следующем матче «Сочи» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью» 9 октября. «Лада» 10 октября примет новосибирскую «Сибирь».

Лада
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
7.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 3354 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Владимир Крикунов
Вратари
Иван Бочаров
Павел Хомченко
(00:00-57:54)
Павел Хомченко
(c 59:03)
1-й период
04:15
Денис Венгрыжановский
(Василий Мачулин, Жан-Кристоф Боден)
09:45
Андрей Чивилев
2-й период
23:58
Артур Тянулин
24:41
Никита Михайлов
(Джошуа Лоуренс, Алекс Коттон)
24:41
Командный штраф
30:02
Данил Башкиров
34:52
Командный штраф
3-й период
59:03
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук)
Статистика
Лада
Сочи
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит