«Лада» впервые с 2017 года обыграла «Сочи» в матче КХЛ

«Лада» дважды в прошлом сезоне уступила «Сочи» (4:5 Б, 0:4). Тольяттинцы обыграли сочинцев впервые с сентября 2017 года, проиграв с тех пор 8 очных матчей подряд в КХЛ. Тольяттинский клуб не участвовал в КХЛ в сезонах-2018/19 — 2022/23.