Хоккеист получил штраф в матче КХЛ за игру двумя клюшками

Форвард тольяттинской «Лады» Данил Башкиров получил необычный штраф во время матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Сочи».
В середине второго периода Башкиров в какой-то момент оказался с двумя клюшками в руках. Он не успел вернуть клюшку своему вратарю и в итоге оборонялся сразу с двумя.
Голкипер Иван Бочаров отбил бросок, а Башкирову судьи выписали две минуты штрафа за «Незаконное и опасное снаряжение».
На счету 24-летнего Башкирова в нынешнем сезоне десять матчей и два (1+1) очка.
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
7.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 3354 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Владимир Крикунов
Вратари
Иван Бочаров
Павел Хомченко
(00:00-57:54)
Павел Хомченко
(c 59:03)
1-й период
04:15
Денис Венгрыжановский
(Василий Мачулин, Жан-Кристоф Боден)
09:45
Андрей Чивилев
2-й период
23:58
Артур Тянулин
24:41
Никита Михайлов
(Джошуа Лоуренс, Алекс Коттон)
24:41
Командный штраф
30:02
Данил Башкиров
34:52
Командный штраф
3-й период
59:03
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук)
Статистика
Лада
Сочи
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
