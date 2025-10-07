Ричмонд
Форвард «Барыса» Галимов: Астана — отличный город, здесь прекрасные болельщики

Нападающий «Барыса» Эмиль Галимов после поражения от «Ак Барса» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью Meta-ratings.kz оценил старт сезона для астанинского клуба.

Источник: Metaratings.ru

— Что скажешь про начало сезона?

— Команда собралась только два месяца назад. Хороший коллектив и тренер понимающий. Стараемся выполнять систему, когда играем. Многое получается. Ещё много молодых ребят набираются опыта, стараемся передавать опыт. Нужно взрослеть, чтобы переламывать такие игры, как сегодня.

— Почему перешёл именно в «Барыс»?

— Вышли на контакт, очень благодарен им за шанс. Также благодарен Кравцу. Астана — отличный город, здесь прекрасные болельщики, рад быть здесь. Всё нравится и всё устраивает.

— Твой старший брат Ансель поехал в Омск, а ты оттуда. Ни разу с братом не играли вместе за 18 лет существования лиги. Как так?

— Это хоккейная жизнь. Приятно было бы сыграть в одной команде, но я это не контролирую.

— Как тебе Казань? Давненько ты тут играл за «Ак Барс».

— Мне очень нравится тут находиться. Сегодня пришли друзья и болельщики. Прекрасный город, летом тут вообще супер. Только позитивные эмоции, — сказал Галимов.

После 13 матчей «Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков.

В следующем матче астанчане сыграют на выезде с «Трактором». Встреча пройдет в четверг, 9 октября, и начнется в 17:00 по московскому времени.