Форвард «Барыса» Галимов: Астана — отличный город, здесь прекрасные болельщики

— Что скажешь про начало сезона?
— Команда собралась только два месяца назад. Хороший коллектив и тренер понимающий. Стараемся выполнять систему, когда играем. Многое получается. Ещё много молодых ребят набираются опыта, стараемся передавать опыт. Нужно взрослеть, чтобы переламывать такие игры, как сегодня.
— Почему перешёл именно в «Барыс»?
— Вышли на контакт, очень благодарен им за шанс. Также благодарен Кравцу. Астана — отличный город, здесь прекрасные болельщики, рад быть здесь. Всё нравится и всё устраивает.
— Твой старший брат Ансель поехал в Омск, а ты оттуда. Ни разу с братом не играли вместе за 18 лет существования лиги. Как так?
— Это хоккейная жизнь. Приятно было бы сыграть в одной команде, но я это не контролирую.
— Как тебе Казань? Давненько ты тут играл за «Ак Барс».
— Мне очень нравится тут находиться. Сегодня пришли друзья и болельщики. Прекрасный город, летом тут вообще супер. Только позитивные эмоции, — сказал Галимов.
После 13 матчей «Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков.
В следующем матче астанчане сыграют на выезде с «Трактором». Встреча пройдет в четверг, 9 октября, и начнется в 17:00 по московскому времени.