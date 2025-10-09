Ричмонд
10.10
Баффало
:
Рейнджерс
П1
2.53
X
4.45
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Бостон
:
Чикаго
П1
2.08
X
4.51
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
10.10
Детройт
:
Монреаль
П1
2.15
X
4.53
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
10.10
Питтсбург
:
Айлендерс
П1
2.85
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй
:
Оттава
П1
1.93
X
4.69
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Флорида
:
Филадельфия
П1
1.80
X
4.82
П2
3.97
Хоккей. НХЛ
10.10
Каролина
:
Нью-Джерси
П1
1.97
X
4.54
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
10.10
Виннипег
:
Даллас
П1
2.55
X
4.32
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Нэшвилл
:
Коламбус
П1
2.35
X
4.43
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
10.10
Сент-Луис
:
Миннесота
П1
2.30
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
10.10
Колорадо
:
Юта
П1
1.95
X
4.79
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
10.10
Ванкувер
:
Калгари
П1
1.83
X
4.74
П2
3.77
Хоккей. НХЛ
10.10
Сан-Хосе
:
Вегас
П1
3.80
X
4.86
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
10.10
Сиэтл
:
Анахайм
П1
2.25
X
4.44
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо Мн
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Сочи
0
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Барыс
2
Хоккеисты минского «Динамо» на выезде уступили «Шанхайским Драконам»

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в первом из двух матчей выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В четверг, 9 октября, подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Шанхайскими Драконами» в Санкт-Петербурге. В стартовой трети команды по два раза играли в формате «5 на 4»: обе попытки минчан оказались неудачными, а вот хозяева дважды своими шансами воспользовались. Одну из шайб в ворота «зубров» отправил бывший игрок «Динамо» Ник Меркли. В начале следующего периода гостям наконец удалось реализовать лишнего, отставание сократил Николас Мелош — 1:2.

На перерыв соперники ушли уже при равном счете: за 25 секунд до сирены отличился Илья Усов. Вторую за матч голевую передачу отдал Ксавье Уэлле, также ассистентский балл заработал голкипер Зак Фукале. Равенство на табло держалось большую часть заключительного игрового отрезка, но на последней минуте «драконы» вновь вышли вперед при игре в большинстве. Времени на спасение у «Динамо» почти не оставалось, в итоге поражение — 2:3.

Таким образом, китайский клуб сравнялся с минчанами на третьем месте в таблице Западной конференции, у обеих команд по 16 баллов после 12 матчей. 11 октября «зубры» вновь сыграют против «Шанхая», поединок в «СКА-Арене» стартует в 17.00.

Шанхай Дрэгонс
3:2
2:0, 0:2, 1:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
9.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 5899 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Андрей Кареев
Закари Фукале
(00:00-59:06)
1-й период
11:55
Остин Вагнер
14:41
Макс Эллис
17:30
Сэм Энас
18:16
Гейдж Куинни
(Борна Рендулич, Ник Меркли)
19:22
Вадим Мороз
19:40
Ник Меркли
2-й период
21:54
Нэйт Сукезе
22:40
Николас Мелош
(Ксавье Уэлле)
23:12
Остин Вагнер
39:35
Илья Усов
(Ксавье Уэлле, Закари Фукале)
3-й период
54:20
Райан Спунер
58:50
Даниил Сотишвили
59:01
Борна Рендулич
(Адам Кленденинг, Ник Меркли)
59:13
Дойл Сомерби
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Динамо Мн
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
3
6
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит