Хоккеисты минского «Динамо» на выезде уступили «Шанхайским Драконам»

На перерыв соперники ушли уже при равном счете: за 25 секунд до сирены отличился Илья Усов. Вторую за матч голевую передачу отдал Ксавье Уэлле, также ассистентский балл заработал голкипер Зак Фукале. Равенство на табло держалось большую часть заключительного игрового отрезка, но на последней минуте «драконы» вновь вышли вперед при игре в большинстве. Времени на спасение у «Динамо» почти не оставалось, в итоге поражение — 2:3.