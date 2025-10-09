Хоккеисты минского «Динамо» на выезде уступили «Шанхайским Драконам»

В четверг, 9 октября, подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Шанхайскими Драконами» в Санкт-Петербурге. В стартовой трети команды по два раза играли в формате «5 на 4»: обе попытки минчан оказались неудачными, а вот хозяева дважды своими шансами воспользовались. Одну из шайб в ворота «зубров» отправил бывший игрок «Динамо» Ник Меркли. В начале следующего периода гостям наконец удалось реализовать лишнего, отставание сократил Николас Мелош — 1:2.
На перерыв соперники ушли уже при равном счете: за 25 секунд до сирены отличился Илья Усов. Вторую за матч голевую передачу отдал Ксавье Уэлле, также ассистентский балл заработал голкипер Зак Фукале. Равенство на табло держалось большую часть заключительного игрового отрезка, но на последней минуте «драконы» вновь вышли вперед при игре в большинстве. Времени на спасение у «Динамо» почти не оставалось, в итоге поражение — 2:3.
Таким образом, китайский клуб сравнялся с минчанами на третьем месте в таблице Западной конференции, у обеих команд по 16 баллов после 12 матчей. 11 октября «зубры» вновь сыграют против «Шанхая», поединок в «СКА-Арене» стартует в 17.00.
Жерар Галлан
Дмитрий Квартальнов
Андрей Кареев
Закари Фукале
(00:00-59:06)
11:55
Остин Вагнер
14:41
Макс Эллис
17:30
Сэм Энас
18:16
Гейдж Куинни
(Борна Рендулич, Ник Меркли)
19:22
Вадим Мороз
19:40
Ник Меркли
21:54
Нэйт Сукезе
22:40
Николас Мелош
(Ксавье Уэлле)
23:12
Остин Вагнер
39:35
Илья Усов
(Ксавье Уэлле, Закари Фукале)
54:20
Райан Спунер
58:50
Даниил Сотишвили
59:01
Борна Рендулич
(Адам Кленденинг, Ник Меркли)
59:13
Дойл Сомерби
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит