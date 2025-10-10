Ричмонд
Хабаровский «Амур» в Нижнекамске разгромил «Нефтехимик»

Матч завершился с итоговым счётом 1:4.

Источник: ХК "Амур"

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» с разгромным счётом одержал вторую победу в Нижнекамске над местной командой «Нефтехимик». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», встреча завершилась в основное время с итоговым счётом 1:4 в пользу «тигров».

По информации пресс-службы ХК «Нефтехимик», если в прошлой игре первую шайбу в матче забили хозяева ледового поля и вышли вперёд, то на этот раз это сделали хоккеисты «Амура». Так, на девятой минуте счёт открыл Матвей Заседа. Кроме того, на 12-й минуте матча «тигры» укрепили преимущество благодаря успешной атаке Ильи Талалуева.

Пропустив два гола, «волки» значительно осложнили себе задачу победить. Во втором периоде «Нефтехимик» смог сократить разрыв в счёте после гола Дамира Жафярова, однако больше ничем гостям ответить не смогли — калитку «Амура» достойно защищал голкипер Максим Дорожко. Довольно скоро хабаровчане восстановили преимущество в счёте благодаря дублю Матвея Заседы, а затем и увеличили отрыв — последнюю шайбу забил Олег Ли на 59-й минуте матча.

— Хорошая, боевая победа. Это был наш пятый выездной матч — не скрываю, было тяжело. В общем-то, ребята молодцы: настроились, выиграли. Такая командная победа — каждый делал свою работу, — прокомментировал итоги встречи главный тренер ХК «Амур» Александр Гальченюк.

Отметим, что следующий матч регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» проведёт дома — 15 октября «тигры» встретятся с московским «Спартаком». По итогам предыдущих игр «тигры» занимают 17 место в сводной турнирной таблице сезона лиги из 22. У «Спартака» позиции сильнее — 10 строчка рейтинга. При этом разделяют соперников всего три очка.

Нефтехимик
1:4
0:2, 1:1, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
9.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 2670 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Александр Гальченюк
Вратари
Филипп Долганов
(00:00-57:36)
Максим Дорожко
Филипп Долганов
(57:53-58:29)
Филипп Долганов
(c 59:20)
1-й период
06:37
Максим Федотов
09:00
Матвей Заседа
(Виктор Балдаев)
12:47
Илья Талалуев
(Алекс Бродхерст, Олег Ли)
2-й период
25:43
Андрей Белозеров
25:43
Ярослав Лихачев
29:15
Максим Дорожко
31:37
Ярослав Дыбленко
31:44
Дамир Жафяров
(Максим Федотов, Евгений Митякин)
35:18
Матвей Заседа
(Алекс Бродхерст, Иван Мищенко)
3-й период
59:20
Олег Ли
(Илья Талалуев)
Статистика
Нефтехимик
Амур
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит