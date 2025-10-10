Хабаровский «Амур» в Нижнекамске разгромил «Нефтехимик»

По информации пресс-службы ХК «Нефтехимик», если в прошлой игре первую шайбу в матче забили хозяева ледового поля и вышли вперёд, то на этот раз это сделали хоккеисты «Амура». Так, на девятой минуте счёт открыл Матвей Заседа. Кроме того, на 12-й минуте матча «тигры» укрепили преимущество благодаря успешной атаке Ильи Талалуева.