Хабаровский «Амур» в Нижнекамске разгромил «Нефтехимик»

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» с разгромным счётом одержал вторую победу в Нижнекамске над местной командой «Нефтехимик». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», встреча завершилась в основное время с итоговым счётом 1:4 в пользу «тигров».
По информации пресс-службы ХК «Нефтехимик», если в прошлой игре первую шайбу в матче забили хозяева ледового поля и вышли вперёд, то на этот раз это сделали хоккеисты «Амура». Так, на девятой минуте счёт открыл Матвей Заседа. Кроме того, на 12-й минуте матча «тигры» укрепили преимущество благодаря успешной атаке Ильи Талалуева.
Пропустив два гола, «волки» значительно осложнили себе задачу победить. Во втором периоде «Нефтехимик» смог сократить разрыв в счёте после гола Дамира Жафярова, однако больше ничем гостям ответить не смогли — калитку «Амура» достойно защищал голкипер Максим Дорожко. Довольно скоро хабаровчане восстановили преимущество в счёте благодаря дублю Матвея Заседы, а затем и увеличили отрыв — последнюю шайбу забил Олег Ли на 59-й минуте матча.
— Хорошая, боевая победа. Это был наш пятый выездной матч — не скрываю, было тяжело. В общем-то, ребята молодцы: настроились, выиграли. Такая командная победа — каждый делал свою работу, — прокомментировал итоги встречи главный тренер ХК «Амур» Александр Гальченюк.
Отметим, что следующий матч регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» проведёт дома — 15 октября «тигры» встретятся с московским «Спартаком». По итогам предыдущих игр «тигры» занимают 17 место в сводной турнирной таблице сезона лиги из 22. У «Спартака» позиции сильнее — 10 строчка рейтинга. При этом разделяют соперников всего три очка.
Игорь Гришин
Александр Гальченюк
Филипп Долганов
(00:00-57:36)
Максим Дорожко
Филипп Долганов
(57:53-58:29)
Филипп Долганов
(c 59:20)
06:37
Максим Федотов
09:00
Матвей Заседа
(Виктор Балдаев)
12:47
Илья Талалуев
(Алекс Бродхерст, Олег Ли)
25:43
Андрей Белозеров
25:43
Ярослав Лихачев
29:15
Максим Дорожко
31:37
Ярослав Дыбленко
31:44
Дамир Жафяров
(Максим Федотов, Евгений Митякин)
35:18
Матвей Заседа
(Алекс Бродхерст, Иван Мищенко)
59:20
Олег Ли
(Илья Талалуев)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
