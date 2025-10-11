«Трактор» обыграл «Локомотив» впервые за 8 домашних матчей в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Джошуа Ливо (7-я минута), Андрей Светлаков (10), Семен Дер-Аргучинцев (17). У «Локомотива» отличился Александр Полунин (37). После первого периода вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был заменен на Алексея Мельничука.
В начале сентября «Локомотив» со счетом 2:1 по буллитам обыграл «Трактор» в матче за Кубок открытия. Ранее челябинская команда проиграла 7 последних домашних игр с «Локомотивом».
«Трактор» и «Локомотив» стали финалистами Кубка Гагарина 2025 года. В решающей серии ярославская команда одержала победу со счетом 4−1 и впервые завоевала трофей.
«Трактор» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе клуба 18 очков после 15 игр. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу на Западе, набрав 20 очков после 14 матчей.
Следующий матч 13 октября «Локомотив» проведет с череповецкой «Северсталью». «Трактор» примет омский «Авангард» 14 октября.
Бенуа Гру
Боб Хартли
Сергей Мыльников
Даниил Исаев
(00:00-20:00)
Алексей Мельничук
(20:00-58:00)
06:45
Джош Ливо
(Егор Коршков)
08:24
Логан Дэй
09:17
Андрей Светлаков
(Василий Глотов)
16:11
Семен Дер-Аргучинцев
(Григорий Дронов)
20:15
Андрей Никонов
27:49
Егор Сурин
33:34
Командный штраф
36:00
Александр Полунин
(Павел Красковский, Денис Алексеев)
36:23
Александр Радулов
56:14
Андрей Прибыльский
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит