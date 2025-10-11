Ричмонд
«Трактор» обыграл «Локомотив» впервые за 8 домашних матчей в КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Челябинске.

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе «Трактора» отметились Джошуа Ливо (7-я минута), Андрей Светлаков (10), Семен Дер-Аргучинцев (17). У «Локомотива» отличился Александр Полунин (37). После первого периода вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был заменен на Алексея Мельничука.

В начале сентября «Локомотив» со счетом 2:1 по буллитам обыграл «Трактор» в матче за Кубок открытия. Ранее челябинская команда проиграла 7 последних домашних игр с «Локомотивом».

«Трактор» и «Локомотив» стали финалистами Кубка Гагарина 2025 года. В решающей серии ярославская команда одержала победу со счетом 4−1 и впервые завоевала трофей.

«Трактор» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе клуба 18 очков после 15 игр. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу на Западе, набрав 20 очков после 14 матчей.

Следующий матч 13 октября «Локомотив» проведет с череповецкой «Северсталью». «Трактор» примет омский «Авангард» 14 октября.

Трактор
3:1
3:0, 0:1, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
11.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Боб Хартли
Вратари
Сергей Мыльников
Даниил Исаев
(00:00-20:00)
Алексей Мельничук
(20:00-58:00)
1-й период
06:45
Джош Ливо
(Егор Коршков)
08:24
Логан Дэй
09:17
Андрей Светлаков
(Василий Глотов)
16:11
Семен Дер-Аргучинцев
(Григорий Дронов)
2-й период
20:15
Андрей Никонов
27:49
Егор Сурин
33:34
Командный штраф
36:00
Александр Полунин
(Павел Красковский, Денис Алексеев)
36:23
Александр Радулов
3-й период
56:14
Андрей Прибыльский
Статистика
Трактор
Локомотив
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
4
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит